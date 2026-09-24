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4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...

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4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...

Okan Buruk'tan radikal hamleler geliyor artık...

#1
Foto - 4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...

Milli araya 4-0'lık Trabzonspor yenilgisiyle giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, radikal hamleler yapmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - 4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası planlarında değişikliğe gidiyor. Buruk'un takım içindeki forma rekabetini yeniden alevlendirecek hamleler de bulunacağı belirtildi.

#3
Foto - 4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Okan Buruk kötü performanslara artık tahammül göstermeyecek. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi futbolcuları formsuzluklarına rağmen kesmeyen Buruk'un bu uygulamasından vazgeçeceği aktarıldı.

#4
Foto - 4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...

Sarı-kırmızılıların milli ara dönüşü büyük yatırımlar yaptığı Batrakov ve Leao'yu daha fazla değerlendireceği ifade edildi.

#5
Foto - 4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...

Buruk, son dönemde bazı taraftarlardan eleştiri alan İlkay Gündoğan ile ilgili de yeni bir karar aldı. Deneyimli orta sahaya şans verileceği ve oyun aklından maksimum katkının alınmaya çalışılacağı belirtildi.

#6
Foto - 4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...

Okan Buruk böylece hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde tüm futbolcularını hazır tutmayı hedefliyor.

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