4-0'lık Trabzonspor hezimeti bunu yaptıracak! Takım içerisinde rekabet artık daha da alevlenecek...
Okan Buruk'tan radikal hamleler geliyor artık...
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Okan Buruk'tan radikal hamleler geliyor artık...
Milli araya 4-0'lık Trabzonspor yenilgisiyle giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, radikal hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası planlarında değişikliğe gidiyor. Buruk'un takım içindeki forma rekabetini yeniden alevlendirecek hamleler de bulunacağı belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Okan Buruk kötü performanslara artık tahammül göstermeyecek. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi futbolcuları formsuzluklarına rağmen kesmeyen Buruk'un bu uygulamasından vazgeçeceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların milli ara dönüşü büyük yatırımlar yaptığı Batrakov ve Leao'yu daha fazla değerlendireceği ifade edildi.
Buruk, son dönemde bazı taraftarlardan eleştiri alan İlkay Gündoğan ile ilgili de yeni bir karar aldı. Deneyimli orta sahaya şans verileceği ve oyun aklından maksimum katkının alınmaya çalışılacağı belirtildi.
Okan Buruk böylece hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde tüm futbolcularını hazır tutmayı hedefliyor.
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