2023-12-23 11:05:54 Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi.
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Kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi.
İddiaya göre, yoğun yağış ve sis nedeniyle yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaraların olduğu bildirildi.
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