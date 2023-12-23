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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

2023-12-23 11:05:54
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Şanlıurfa Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi.

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Foto - Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İddiaya göre, yoğun yağış ve sis nedeniyle yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı.

#2
Foto - Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaraların olduğu bildirildi.

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