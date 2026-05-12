Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Piyasalarda bu yılın çok sert ve yön arayışının yüksek olduğu bir dönem olarak geçtiğini söyleyen Memiş, altın ve gümüş yatırımcısının sabırlı olması gerektiğini ifade etti. Kısa vadeli sert fiyat hareketlerine karşı yatırımcıların hazırlıklı olması gerektiğini belirten analist, uzun vadeli stratejinin önemine dikkat çekti. Son iki aydır altın fiyatlarının baskı altında tutulduğunu savunan Memiş, buna rağmen büyük resimde yükseliş beklentisinin bozulmadığını kaydetti.