  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baronlar servetlerine servet kattı! Petrol üzerinden vurgun Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı Ülke tam anlamıyla karıştı: Türkiye'ye acil olarak 100 bin İHA sparişi verdiler Acun Ilıcalı’nın takımından büyük başarı! Premier Lig çok yakın Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan Türkiye'nin kapısını çaldı: Bize o silahı satın Türkiye'de kritik yatırımlara imza atmışlardı: Azeriler 4500'den fazla istasyonu olan akaryakıt devini sessiz sedasız satın aldı Motorine küresel kriz darbesi! 12 Mayıs itibarıyla fiyatlar sil baştan Türkiye'ye sıfır noktasında sıcak gelişme: Tanklar, topçu birlikleri çekildi, oraya yönlendiriliyorlar
Ekonomi
13
Yeniakit Publisher
Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Piyasalardaki dalgalanmalar altın yatırımcısının hangi yönü izlemesi konusunda zorlayıcı oluyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısı için önemli bir analiz yaptı.

#1
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmaya rağmen altın tarafındaki beklentisini açıkladı.

#2
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Memiş’e göre gram altın önce 7 bin lira eşiğine yerleşebilir, temmuz ve ağustos aylarında ise 8 bin liranın üzeri görülebilir.

#3
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Küresel piyasalarda savaş, jeopolitik gerilim ve enflasyon başlıkları fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcıların gözü yeniden altın ve gümüş piyasalarına çevrildi. Haftanın ilk işlem gününde sert dalgalanmaların yaşandığı piyasalarda, özellikle değerli metallerde dikkat çeken hareketlilik görüldü.

#4
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların yeni haftaya oldukça yoğun veri akışı ve yüksek belirsizlikle başladığını belirterek, önümüzdeki günlerde hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak ekonomik verilerin fiyatlamalarda belirleyici olacağını söyledi.

#5
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Memiş, hafta boyunca Çin, Almanya, ABD ve Japonya’dan gelecek enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporu ile yıl sonu enflasyon beklentisinin de iç piyasalar açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Bu yoğun gündemin, zaten jeopolitik gerilim nedeniyle kırılgan olan piyasalarda yeni dalgalanmaları beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

#6
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

ABD-İran hattında yaşanan gelişmelerin piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olduğunu belirten Memiş, hafta sonu oluşan sınırlı iyimserliğin kısa sürdüğünü söyledi. Piyasalarda anlaşma umuduyla oluşan rahatlamanın sabah saatlerinde dağıldığını ifade eden Memiş, gün içinde altın, gümüş, petrol ve borsa tarafında sert hareketlerin görüldüğünü dile getirdi. Bu tablo, yatırımcının güvenli liman arayışını yeniden güçlendirirken, değerli metallerde yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.

#7
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Haftanın ilk işlem gününde altın tarafında yükseliş dikkat çekerken, gümüşün daha güçlü performans gösterdiği aktarıldı. Memiş, gümüşün son dönemde daha öne çıktığını ve son fiyatlamalarda da pozitif ayrıştığını vurguladı. Altın tarafında ise hem ons hem gram bazında gün içinde sert dalgalanmalar yaşandığını belirten Memiş, sabah saatlerine göre yukarı yönlü belirgin bir toparlanma görüldüğünü söyledi.

#8
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

İslam Memiş, altın fiyatlarında yıl sonuna ilişkin yükseliş yönlü beklentisini koruduğunu ifade etti. Bu görüşünü, merkez bankalarının devam eden altın alımları, enerji fiyatlarının oluşturduğu baskı ve dünya ekonomisindeki kırılganlıklarla temellendirdi. Altının hâlâ güçlü bir güvenli liman olma özelliğini koruduğunu belirten Memiş, kısa vadede sert dalgalanmalar yaşansa da genel yönün yukarı olduğunu savundu.

#9
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Piyasalarda bu yılın çok sert ve yön arayışının yüksek olduğu bir dönem olarak geçtiğini söyleyen Memiş, altın ve gümüş yatırımcısının sabırlı olması gerektiğini ifade etti. Kısa vadeli sert fiyat hareketlerine karşı yatırımcıların hazırlıklı olması gerektiğini belirten analist, uzun vadeli stratejinin önemine dikkat çekti. Son iki aydır altın fiyatlarının baskı altında tutulduğunu savunan Memiş, buna rağmen büyük resimde yükseliş beklentisinin bozulmadığını kaydetti.

#10
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Memiş’in en dikkat çeken değerlendirmesi ise gram altına ilişkin oldu. Analiste göre gram altın mayıs ayı içinde 7 bin lira seviyesinin üzerine yerleşebilir. Yaz aylarına doğru ise yukarı yönlü hareketin daha da belirginleşmesi mümkün görünüyor. Memiş, temmuz ve ağustos aylarında gram altının 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşebileceğini söyledi. Bu tahmin, altın yatırımcısı açısından yaz döneminin kritik bir eşik olabileceğine işaret etti.

#11
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Özellikle düğün yapacaklar ya da altın borcu bulunanlar açısından mevcut seviyelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirten Memiş, önceki zirvelerle kıyaslandığında bazı ürünlerde geri çekilmenin devam ettiğini söyledi.

#12
Foto - Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı

Bu nedenle altın tarafında orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcıların, piyasadaki geri çekilmeleri yalnızca risk değil, aynı zamanda fırsat olarak da okuyabileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!
Gündem

CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediyeyi sarsan kirli rüşvet trafiği mahkemede tescillendi. Bir müteahhidin yol izni sorununu çözmek içi..
MHP’den Arınç için isabetli niteleme! "FETÖ kuryesi fosil siyasetçi"
Gündem

MHP’den Arınç için isabetli niteleme! “FETÖ kuryesi fosil siyasetçi"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrılarına karşı "KHK’lılara iade-i itibar" çıkışıyla FETÖ’cülerin avukatlığına soyunan Bülent ..
LGBT eleştirisine hapis cezası! ‘Bu ülke sahipsiz mi arkadaş?
Gündem

LGBT eleştirisine hapis cezası! ‘Bu ülke sahipsiz mi arkadaş?

Yazar Yusuf Kaplan, Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun LGBT lobisine yönelik eleştirileri nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına sosyal ..
Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti
Dünya

Suriye'den üzücü haber! 2 asker hayatını kaybetti

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunduğu Suriye'den üzücü haber geldi. Suriye ordusu personelini taşıyan bir otobüse, Haseke kırsalında kiml..
Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı
Gündem

Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı

“Cenaze namazımı kılmayın, cesedimi yakın” çıkışıyla bilinen yazar kisveli provokatör Özdemir İnce’den cehalet ve kin kokan bir yazı daha ge..
Siyonistler ateşle oynuyor! Oslo Anlaşması'nın iptali için çabalıyorlar
Dünya

Siyonistler ateşle oynuyor! Oslo Anlaşması'nın iptali için çabalıyorlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talebiyle, Filistin yönetimiyle 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’nın iptalini öngören kanun teklifin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23