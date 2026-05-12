Altın yatırımcıları için tarih verildi! Uzman isim fiyat hedefini açıkladı
Piyasalardaki dalgalanmalar altın yatırımcısının hangi yönü izlemesi konusunda zorlayıcı oluyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın yatırımcısı için önemli bir analiz yaptı.
Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki dalgalanmaya rağmen altın tarafındaki beklentisini açıkladı.
Memiş’e göre gram altın önce 7 bin lira eşiğine yerleşebilir, temmuz ve ağustos aylarında ise 8 bin liranın üzeri görülebilir.
Küresel piyasalarda savaş, jeopolitik gerilim ve enflasyon başlıkları fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcıların gözü yeniden altın ve gümüş piyasalarına çevrildi. Haftanın ilk işlem gününde sert dalgalanmaların yaşandığı piyasalarda, özellikle değerli metallerde dikkat çeken hareketlilik görüldü.
Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların yeni haftaya oldukça yoğun veri akışı ve yüksek belirsizlikle başladığını belirterek, önümüzdeki günlerde hem yurt içinde hem de yurt dışında açıklanacak ekonomik verilerin fiyatlamalarda belirleyici olacağını söyledi.
Memiş, hafta boyunca Çin, Almanya, ABD ve Japonya’dan gelecek enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı enflasyon raporu ile yıl sonu enflasyon beklentisinin de iç piyasalar açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Bu yoğun gündemin, zaten jeopolitik gerilim nedeniyle kırılgan olan piyasalarda yeni dalgalanmaları beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.
ABD-İran hattında yaşanan gelişmelerin piyasalarda yeni fiyatlamalara neden olduğunu belirten Memiş, hafta sonu oluşan sınırlı iyimserliğin kısa sürdüğünü söyledi. Piyasalarda anlaşma umuduyla oluşan rahatlamanın sabah saatlerinde dağıldığını ifade eden Memiş, gün içinde altın, gümüş, petrol ve borsa tarafında sert hareketlerin görüldüğünü dile getirdi. Bu tablo, yatırımcının güvenli liman arayışını yeniden güçlendirirken, değerli metallerde yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.
Haftanın ilk işlem gününde altın tarafında yükseliş dikkat çekerken, gümüşün daha güçlü performans gösterdiği aktarıldı. Memiş, gümüşün son dönemde daha öne çıktığını ve son fiyatlamalarda da pozitif ayrıştığını vurguladı. Altın tarafında ise hem ons hem gram bazında gün içinde sert dalgalanmalar yaşandığını belirten Memiş, sabah saatlerine göre yukarı yönlü belirgin bir toparlanma görüldüğünü söyledi.
İslam Memiş, altın fiyatlarında yıl sonuna ilişkin yükseliş yönlü beklentisini koruduğunu ifade etti. Bu görüşünü, merkez bankalarının devam eden altın alımları, enerji fiyatlarının oluşturduğu baskı ve dünya ekonomisindeki kırılganlıklarla temellendirdi. Altının hâlâ güçlü bir güvenli liman olma özelliğini koruduğunu belirten Memiş, kısa vadede sert dalgalanmalar yaşansa da genel yönün yukarı olduğunu savundu.
Piyasalarda bu yılın çok sert ve yön arayışının yüksek olduğu bir dönem olarak geçtiğini söyleyen Memiş, altın ve gümüş yatırımcısının sabırlı olması gerektiğini ifade etti. Kısa vadeli sert fiyat hareketlerine karşı yatırımcıların hazırlıklı olması gerektiğini belirten analist, uzun vadeli stratejinin önemine dikkat çekti. Son iki aydır altın fiyatlarının baskı altında tutulduğunu savunan Memiş, buna rağmen büyük resimde yükseliş beklentisinin bozulmadığını kaydetti.
Memiş’in en dikkat çeken değerlendirmesi ise gram altına ilişkin oldu. Analiste göre gram altın mayıs ayı içinde 7 bin lira seviyesinin üzerine yerleşebilir. Yaz aylarına doğru ise yukarı yönlü hareketin daha da belirginleşmesi mümkün görünüyor. Memiş, temmuz ve ağustos aylarında gram altının 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşebileceğini söyledi. Bu tahmin, altın yatırımcısı açısından yaz döneminin kritik bir eşik olabileceğine işaret etti.
Özellikle düğün yapacaklar ya da altın borcu bulunanlar açısından mevcut seviyelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirten Memiş, önceki zirvelerle kıyaslandığında bazı ürünlerde geri çekilmenin devam ettiğini söyledi.
Bu nedenle altın tarafında orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcıların, piyasadaki geri çekilmeleri yalnızca risk değil, aynı zamanda fırsat olarak da okuyabileceği ifade ediliyor.
