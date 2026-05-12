Düşman radarında sahte hedef oluşturuyor: JINN ve SİS sahneye çıktı
EHSİM, geliştirdiği yerli JINN ve SİS sistemleriyle elektronik harp alanındaki yeni kabiliyetlerini vitrine çıkardı.
Yeni sistemler, radarları baskı altına alma, düşman unsurlarını yanıltma ve hava platformlarının hayatta kalma ihtimalini artırma hedefiyle öne çıkıyor.
Elektronik harp alanında geliştirilen yerli çözümler, savunma sanayiinde yeni bir evreye işaret ediyor. EHSİM, tanıttığı JINN ve SİS sistemleriyle hava platformlarının korunmasına yönelik geliştirdiği yeni nesil kabiliyetleri kamuoyunun karşısına çıkardı. İstanbul’daki savunma sanayii buluşmasında öne çıkan bu iki sistem, modern savaş sahasında yalnızca ateş gücünün değil, görünmezlik, aldatma ve elektronik baskılama yeteneklerinin de ne kadar belirleyici hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.
Tanıtılan sistemlerden JINN, platforma entegre çalışan bir karıştırma çözümü olarak görev yapıyor. Bu sistemin temel amacı, özellikle tehdit oluşturan radarları baskı altına alarak düşman savunma ağının tepki kapasitesini azaltmak. SİS ise daha farklı bir görev üstleniyor. Bu sistem, düşman radarlarına ve hava savunma unsurlarına sahte hedefler göstererek gerçek platformların tespit edilmesini zorlaştırıyor. Böylece hava platformlarının doğrudan hedef haline gelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Şirketin elektronik harp alanındaki yeni açılımlarından biri de TÜBİTAK SAGE ile kurduğu iş birliği oldu. Yapılan ortaklıkla birlikte, kritik füze teknolojileri ile elektronik harp tecrübesinin aynı çerçevede bir araya getirildiği görülüyor. Bu iş birliğinde özellikle radar tehditlerine karşı düşük maliyetli ve sarf edilebilir çözümlerin öne çıktığı anlaşılıyor. Amaç, fiziksel imha yerine elektronik baskılama ve aldatma yöntemleriyle düşman sistemlerini etkisiz hale getirmek. Bu yaklaşım, hava savunma unsurlarının dikkatini dağıtmayı, yanlış hedeflere yönlendirmeyi ve operasyon sahasında savaş uçakları için daha güvenli bir koridor açmayı hedefliyor.
JINN sisteminin özellikle sızma harekatlarında önemli rol üstlenmesi planlanıyor. Dronlarla birlikte kullanılması öngörülen sistem, yakın mesafeden radarları baskı altına alarak savunma ağını yoğun tehdit algısıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu yöntemle, hava savunma operatörlerinin aynı anda çok sayıda tehditle uğraşmak zorunda kalması ve sistemlerin doyuma ulaştırılması hedefleniyor. Böylece reaksiyon süresi düşürülüyor ve savunma tarafında karar alma zafiyeti oluşturuluyor. Bu tür bir kullanım, özellikle özel kuvvet görevleri ve kritik hava harekatlarında dikkat dağıtıcı bir elektronik perde oluşturma açısından önemli görülüyor.
SİS sistemi ise doğrudan hava savunma füzelerine karşı ikinci koruma katmanı oluşturuyor. Çalışma mantığı, yaklaşan tehdide gerçek hedef yerine sahte izler sunmak üzerine kurulu. Bu sayede füzenin gerçek uçaktan uzaklaştırılması ve farklı bir hedefe yöneltilmesi amaçlanıyor. Sistem, özellikle radar baskılama yöntemlerinin yetersiz kaldığı ve uçağın doğrudan tehdit altına girdiği anlarda devreye giriyor. Böylece tespit edilmiş bir platform için dahi hayatta kalma ihtimalini artıran ilave bir savunma katmanı sağlanmış oluyor.
Yeni sistemlerin işaret ettiği temel değişim, modern savaşta yalnızca vurmanın değil, yanıltmanın da en az onun kadar değerli hale gelmesi. Radarın ne gördüğü, füzenin neye yöneldiği ve operatörün hangi tehdidi gerçek sandığı artık savaşın sonucunu doğrudan etkileyen başlıklar arasında yer alıyor. JINN ve SİS bu açıdan, klasik savunma anlayışından daha esnek ve daha zeki bir elektronik harp yaklaşımını temsil ediyor. Sistemler, düşmanı doğrudan imha etmekten çok, onun algısını bozmayı ve karar zincirini kırmayı hedefliyor.
Elektronik harp alanındaki gelişmeler, geleceğin savaş konseptinde yapay zekanın daha merkezi rol oynayacağını da gösteriyor. Sensör temelli çalışan sistemlerin aldatılması ve işlevsiz hale getirilmesi, giderek daha karmaşık dijital yetenekler gerektiriyor. Bu nedenle artık yalnızca klasik yapay zeka değil, düşünme ve karar verme yeteneği daha gelişmiş bilişsel sistemler üzerinde de yoğunlaşılıyor. Özellikle sınırlı veriyle hareket edilmesi gereken harp ortamlarında, daha çevik ve daha özerk çözümlere ihtiyaç duyulduğu görülüyor.
JINN ve SİS, bu dönüşümün bugünden sahaya yansıyan örnekleri olarak değerlendiriliyor. Yerli savunma sanayiinin elektronik harp başlığında attığı bu adımlar, önümüzdeki dönemde hava operasyonlarının yapısını daha da değiştirecek yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor.
