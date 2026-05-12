Ülke tam anlamıyla karıştı: Türkiye'ye acil olarak 100 bin İHA sparişi verdiler
Haber Merkezi

Ülke tam anlamıyla karıştı: Türkiye'ye acil olarak 100 bin İHA sparişi verdiler

İç savaşın son dönemde giderek arttığı ülke, Türkiye'nin kapısını çalmak zorunda kaldı. 100 bin adet insansız hava aracı tedariki için anlaşma yapıldı. İşte detaylar...

DASAL ile Nijeryalı NIGUS arasında 100.000 adet DASAL MIKON Kamikaze İHA, 200 adet DASAL FALCON R556 ve 100 adet DASAL PUHU Kargo İHA sisteminden oluşan ihracat sözleşmesi imzalandı.

Çok rotorlu ve bulut altı İHA sistemlerinde Türk savunma sanayiinin öncü güçlerinden biri olan DASAL Havacılık, İstanbul Fuar Merkezi’nde NIGUS ile kapsamlı bir tedarik ve teknoloji iş birliği anlaşmasına imza attı. 100.000 adetin üzerinde taktik sınıf İHA sisteminin ihracatını ve Batı Afrika’da (ECOWAS) kalıcı bir lojistik idame ve üretim altyapısı kurulmasını kapsayan bu çerçeve sözleşmesi, Türkiye’nin asimetrik harp teknolojilerindeki gücünü uluslararası arenada tescillemiş oldu.

Taktik sahada görev yapan çok rotorlu ve bulut altı insansız hava araçları alanında uzmanlaşan DASAL Havacılık Teknolojileri, İFM’de düzenlenen fuar kapsamında Nijerya merkezli NIGUS International Investment Limited ile “Çerçeve Tedarik, Yerel Montaj ve Şartlı Teknoloji İş Birliği Sözleşmesi” imzaladı. Bu anlaşma, onaylı resmi son kullanıcılara yönelik stratejik sistem tedarikinin yanı sıra, ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) bölgesinde kalıcı bir savunma iş birliği altyapısının temellerini atıyor.

Sözleşme kapsamındaki tedarik paketi; sahadaki operasyonel başarısı kanıtlanmış 100.000 adet DASAL MIKON Kamikaze İHA, 200 adet DASAL FALCON R556 ve 100 adet DASAL PUHU Kargo İHA sisteminden oluşuyor. Anlaşma, salt platform ihracatının ötesine geçerek Nijerya’da yerel savunma sanayii yeteneklerinin inşasını da kapsıyor. NIGUS’un “stratejik platform koordinatörü” olarak görev alacağı süreçte kademeli olarak hayata geçirilecek yerel montaj, sistem entegrasyonu ve kapsamlı bakım onarım revizyon (MRO) altyapısı, Nijerya silahlı kuvvetlerinin kesintisiz döngüsel lojistik desteğe ve en üst düzey harbe hazırlık seviyesine ulaşmasını sağlayacak.

DASAL Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, çerçeve sözleşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede “NIGUS ile imzaladığımız bu sözleşme, bulut altı operasyonlarda rüştünü ispatlamış sistemlerimizin asimetrik harpteki maliyet etkin vurucu gücünün uluslararası tescilidir. Taktik sahada askerin operasyonel hızını artıran kamikaze ve kargo İHA’larımızı müttefik envanterlerine katarken, Afrika’da egemen bir savunma teknolojileri ve lojistik idame üssü inşa ediyoruz. Amacımız, disiplinli bir entegrasyon ve tavizsiz teknik destek stratejisiyle Nijerya silahlı kuvvetlerinin sahadaki kuvvet çarpanı etkisini en üst seviyeye taşımaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuyla alakalı görüşünü belirten NIGUS International Investment Limited CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Prince Malik Ado-Ibrahim ise “Ulusumuzun geleceğini güvence altına almak, vizyoner ortaklıklar ve teknolojik bağımsızlık gerektiriyor. DASAL ile kurduğumuz bu stratejik koordinasyon, Nijerya ve geniş ECOWAS bölgesinin modern savunma tedarikine yaklaşımında bir paradigma değişimidir. Geleneksel alımların ötesine geçerek; kademeli yerel montaj, MRO ve entegrasyon yeteneklerine odaklanıyor, böylece yüksek teknolojiye dayalı bir endüstriyel taban inşa ediyoruz. DASAL’ın çok rotorlu platformlarındaki mühendislik gücünü Nijerya topraklarına taşımak; bölgesel güvenliği ve uzun vadeli operasyonel esnekliği sağlamada atılmış stratejik bir adımdır.” dedi.

KAYNAK: DEFENCETURK

Emir Timur

Savunma sanayii için çok çok çok büyük bütçe hazırlanmalı milyarlarca dolar yatırım Türk firmalarına onların da alt taşeron firmalarına para aksın Ortadoğu milyarderler savunma sanayii şirketlerine para getirsin müslüman coğrafyaları ayağa kaldırmak lazım vakti geldi de paraları getirsinler yurtdışında ki beyinleri toplayın gelsinler geri kimsede olmayan silahları üretin Türkistan ortaasya Türk Devletleri ile ortak güç birliği ticaret savunma sanayi pakt kurulsun Ortadoğu ile aynı şekilde bizle güç birliği yapanlar kazanır uzak olanlar kaybedecek o zaman safları sıkı tutalım Birlik içinde olmalıyız Allah bizimle beraberdir diyoruz
