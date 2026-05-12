Ülke tam anlamıyla karıştı: Türkiye'ye acil olarak 100 bin İHA sparişi verdiler

Çok rotorlu ve bulut altı İHA sistemlerinde Türk savunma sanayiinin öncü güçlerinden biri olan DASAL Havacılık, İstanbul Fuar Merkezi’nde NIGUS ile kapsamlı bir tedarik ve teknoloji iş birliği anlaşmasına imza attı. 100.000 adetin üzerinde taktik sınıf İHA sisteminin ihracatını ve Batı Afrika’da (ECOWAS) kalıcı bir lojistik idame ve üretim altyapısı kurulmasını kapsayan bu çerçeve sözleşmesi, Türkiye’nin asimetrik harp teknolojilerindeki gücünü uluslararası arenada tescillemiş oldu.