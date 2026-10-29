Kara kış düşündürüyor: Avrupa’yı gaz sancısı vurdu

Jorgensen ve AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının Lüksemburg'da düzenlediği toplantı girişinde basına açıklamalarda bulundu. Yaklaşan kışın çok sayıda Avrupalı için zor geçeceğine işaret eden Jorgensen, "Normal bir yılda ne yazık ki yaklaşık 50 milyon Avrupalı evini yeterince ısıtamıyor. Avrupa'da bu yıl enerji fiyatlarının yüksek olması nedeniyle muhtemelen bu sayı daha da artacak." diye konuştu. Jorgensen, vatandaşların karşılaştığı güçlükleri hafifletmek için mümkün olan bütün adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, üye ülkelere fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecini hızlandırmaları çağrısında bulundu. Yenilenebilir enerjinin, enerji verimliliğinin ve elektrifikasyonun artırılması gerektiğini belirten Jorgensen, doğal gaz ve petrol kullanan sistemler yerine elektrikli ısı pompalarının, içten yanmalı motorlu otomobillerin yerine de elektrikli araçların desteklenmesinin önemli fark oluşturabileceğini anlattı. Yüksek enerji fiyatlarının şirketleri de zorladığına dikkati çeken Jorgensen, sanayinin rekabet etmekte güçlük çektiğini ve işletmelere sağlanacak desteğin toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu kaydetti. Jorgensen, bazı ülkelerde özellikle yoksul kesimleri korumak amacıyla fosil yakıtların doğrudan sübvanse edilmesinin gerekli olabileceğini belirterek, bu desteklerin hedefli ve geçici olması gerektiğini ifade etti.