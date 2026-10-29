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Kara kış düşündürüyor: Avrupa’yı gaz sancısı vurdu

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Kara kış düşündürüyor: Avrupa’yı gaz sancısı vurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, Avrupa’da yaklaşık 50 milyon kişinin olağan bir yılda bile evini yeterince ısıtamadığını belirterek, yüksek enerji fiyatları yüzünden bu rakamın bu yıl daha da yükseleceği uyarısında bulundu.

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Foto - Kara kış düşündürüyor: Avrupa’yı gaz sancısı vurdu

Jorgensen ve AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının Lüksemburg'da düzenlediği toplantı girişinde basına açıklamalarda bulundu. Yaklaşan kışın çok sayıda Avrupalı için zor geçeceğine işaret eden Jorgensen, "Normal bir yılda ne yazık ki yaklaşık 50 milyon Avrupalı evini yeterince ısıtamıyor. Avrupa'da bu yıl enerji fiyatlarının yüksek olması nedeniyle muhtemelen bu sayı daha da artacak." diye konuştu. Jorgensen, vatandaşların karşılaştığı güçlükleri hafifletmek için mümkün olan bütün adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, üye ülkelere fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecini hızlandırmaları çağrısında bulundu. Yenilenebilir enerjinin, enerji verimliliğinin ve elektrifikasyonun artırılması gerektiğini belirten Jorgensen, doğal gaz ve petrol kullanan sistemler yerine elektrikli ısı pompalarının, içten yanmalı motorlu otomobillerin yerine de elektrikli araçların desteklenmesinin önemli fark oluşturabileceğini anlattı. Yüksek enerji fiyatlarının şirketleri de zorladığına dikkati çeken Jorgensen, sanayinin rekabet etmekte güçlük çektiğini ve işletmelere sağlanacak desteğin toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında bulunduğunu kaydetti. Jorgensen, bazı ülkelerde özellikle yoksul kesimleri korumak amacıyla fosil yakıtların doğrudan sübvanse edilmesinin gerekli olabileceğini belirterek, bu desteklerin hedefli ve geçici olması gerektiğini ifade etti.

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Foto - Kara kış düşündürüyor: Avrupa’yı gaz sancısı vurdu

Mevcut durumu 2022'deki enerji kriziyle karşılaştıran Jorgensen, AB'nin doğal gaz tüketimini azaltması ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesi sayesinde krize müdahale bakımından daha iyi durumda olduğunu savundu. Jorgensen, 2022'ye kıyasla yüzde 18 daha az doğal gaz tüketildiğini, geçmişte doğal gazın yüzde 45'inin Rusya'dan sağlandığını, bugün ise dünyanın farklı bölgelerindeki tedarikçilerden alım yapıldığını dile getirdi. Mevcut krizin petrol ve petrol ürünlerini de kapsadığına dikkati çeken Jorgensen, yaz aylarında jet yakıtında arz güvenliğini tehdit eden durumlarla karşılaşıldığını hatırlattı. Jorgensen, bu aşamada bir arz güvenliği krizi beklemediklerini ancak fiyatların vatandaşlar ve şirketler üzerindeki etkisinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek, evini ısıtmak veya aracına yakıt almak için yeterli parası bulunmayan vatandaşlar açısından arzın mevcut olmasının sorunu çözmediğini vurguladı. AB'nin 2030 sonrası enerji politikalarına da değinen Jorgensen, yenilenebilir enerji, nükleer enerji de dahil temiz teknolojiler, enerji verimliliği ve elektrifikasyonun gelecekteki çerçevenin parçaları olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Foto - Kara kış düşündürüyor: Avrupa’yı gaz sancısı vurdu

İRLANDA'DAN MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK YAPISAL ADIMLAR ÇAĞRISI: Bakan O'Brien da Avrupa'nın enerji arzının ve rezervlerinin güçlü olduğunu, hane halkları ile işletmeler açısından temel sorunun maliyetler olduğunu vurguladı. Toptan enerji fiyatlarının önemli ölçüde arttığını anımsatan O'Brien, ithal fosil yakıtlara aşırı bağımlılığın AB'nin enerji güvenliği ve rekabet gücü açısından en büyük risklerden olduğunu ifade etti. O'Brien, üye ülkelerin vergi indirimleri, geçici enerji destekleri ve benzin ile motorinden alınan vergilerin azaltılması gibi önlemler uyguladığını hatırlatarak, uzun vadede enerji sisteminin temel sorunlarına odaklanılması gerektiğini kaydetti. Elektrifikasyonun ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılmasının önemine dikkati çeken O'Brien, elektrik şebekeleri ile şebeke bedellerine ilişkin düzenlemelerde ilerleme sağlamayı hedeflediklerini söyledi. O'Brien, şebeke bedellerine ilişkin teklifte vergilendirme konusunda üye ülkeler arasında farklı görüşler bulunduğunu, bir uzlaşıya ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

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Foto - Kara kış düşündürüyor: Avrupa’yı gaz sancısı vurdu

DOĞAL GAZ FİYATLARI 2022'DEN BU YANA İLK KEZ 100 AVROYU GÖRDÜ: AB enerji bakanlarının toplantısı, İran, Ukrayna ve Yemen'deki savaşların petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükselttiği bir dönemde yapılıyor. Çatışmalar, Orta Doğu ve Rusya'daki rafinerilerin faaliyetlerini düşürmekle birlikte, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı gibi kritik rotalarda petrol ve doğal gaz akışını da aksatıyor. Avrupa'da toptan doğal gaz fiyatları dün, Aralık 2022'den bu yana ilk kez kısa süreliğine megavatsaat başına 100 avroya ulaştı. Avrupa'da gaz fiyatlar, İran'daki savaş öncesindeki seviyelerin yaklaşık üç katında seyrediyor. AB, kışın ısınma dönemine doğal gaz depoları yaklaşık yüzde 75 dolulukla girerken geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 83 seviyesinde bulunuyordu. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla 110,22 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı da 101,38 dolar seviyelerinde kaydedildi.

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Yorumlar

hasel

Sadece GAZ MI,belki de yakında savaş sancısı da tutacak.

Ahmet Kar

Valla ben onu bunu bilmem Gülme komşuna güldüklerimiz hep geldi başımıza ,bizde petrolde,Doğal gazda dışarıya bağımlıyız,Onlar bir çaresini bulurda bu ekonomi ile sen ne yaparsın bilmem,oran buz keser inan.
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