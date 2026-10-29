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Fenalaşan öğrencinin yardımına AK Partili vekil yetişti

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Fenalaşan öğrencinin yardımına AK Partili vekil yetişti

Afyonkarahisar'daki 29 Ekim töreninde aniden rahatsızlanan kız öğrenciye, etkinlik alanında bulunan AK Partili hekim milletvekili Hasan Arslan ile İl Başkanı Özgür Kavak müdahale etti.

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Foto - Fenalaşan öğrencinin yardımına AK Partili vekil yetişti

Afyonkarahisar'da 29 Ekim töreni, olumsuz hava koşulları nedeniyle Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlendi.

#2
Foto - Fenalaşan öğrencinin yardımına AK Partili vekil yetişti

Konuşmalar sırasında tören alanında bulunan ve bayrak taşıyan bir kız öğrenci, fenalaşıp yere yığıldı.

#3
Foto - Fenalaşan öğrencinin yardımına AK Partili vekil yetişti

Bu sırada kürsüde olan Vali Naci Aktaş, konuşmasını bölerek öğrencinin yanına geldi ve durumunu kontrol etti.

#4
Foto - Fenalaşan öğrencinin yardımına AK Partili vekil yetişti

Doktor olan AK Parti Milletvekili Hasan Arslan ve çocuk hastalıkları uzmanı olan AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, öğrenciye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

#5
Foto - Fenalaşan öğrencinin yardımına AK Partili vekil yetişti

İlk yardım ekibinin sürdürdüğü müdahalede, öğrencinin durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

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