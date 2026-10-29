Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bölgedeki enerji ve deniz yetki alanları anlaşmazlıklarına karşı tek taraflı adımlar yerine uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinin öne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC’nin bölgesel huzurun korunması ve ortak çıkar odaklı projelere katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bölgemizdeki gelişmeler, bu yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Orta Doğu’da süren çatışmalar, deniz ulaşım güvenliğine yönelik riskler ve Doğu Akdeniz’de enerji ile deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıklar, bölgesel istikrarın ne kadar kırılgan olduğunu göstermektedir. Bu ortamda, gerilimi tırmandıran tek taraflı adımlar yerine diyaloğun, uluslararası hukuka saygının, iyi komşuluk ilişkilerinin ve karşılıklı çıkarları gözeten iş birliğinin öne çıkarılması gerekmektedir. Enerji ve doğal kaynakların bölgedeki tüm halkların yararına olacak şekilde ele alınması, barış ve refah için önemli bir fırsat sunmaktadır. Doğu Akdeniz’in stratejik konumu, Kıbrıs Adası’nın güvenlik ve istikrar bakımından önemini artırmaktadır. KKTC, bölgesel huzurun korunmasına ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği girişimlerine katkı sunmaya hazırdır. ‘Türk dünyası yüzyılı: dil, düşünce ve eylemde birlik’ teması, ortak köklerimizi geleceğe taşıma sorumluluğumuzu ve bu ortaklığı somut sonuçlara dönüştürme irademizi yansıtmaktadır. Dil ve kültür birliğimizi eğitim, ticaret, ulaşım, turizm ve gençlik alanlarındaki projelerle desteklemek; Türk Dünyası için daha güçlü ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak hedefi olmalıdır.”