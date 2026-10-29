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Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

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Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesindeki tutumlarının çok açık ve net olduğunu vurgulayarak, “Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile müştereken belirlediğimiz politikamız uyarınca, iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde inşa edilecek bir anlaşmaya bağlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

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Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında Ankara’da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yaptı. TDT Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

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Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konuşmasında, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vizyonunu yineleyerek Türk dünyasıyla entegrasyonun önemine dikkat çekti. Ankara’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünde düzenlenen ve “Türk Dünyası Yüzyılı: Dil, Düşünce ve Eylemde Birlik” temasıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Ertuğruloğlu, KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

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Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, konuşmasına şöyle başladı: “Sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak başlamak istiyorum. Bu tarihi günde, Türk Dünyasının ortak geleceğini şekillendirmek üzere Ankara’da bir araya geldiğimiz bu toplantının, ‘Türk Dünyası yüzyılı: dil, düşünce ve eylemde birlik” ana teması çerçevesinde, teşkilatımızın dayanışmasını ve iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu Zirveye ev sahipliği yapan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’a ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev ile tüm yetkililere, toplantının hazırlanmasındaki emekleri ve gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerimi sunarım. Türk Dünyasının bu köklü buluşmasında, teşkilatımızın gözlemci üyesi olarak aranızda bulunmak, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Halkı için büyük bir onurdur. Teşkilatımızın çatısı altında bugüne kadar gösterdiğiniz destek, dayanışma ve iş birliği için her birinize şükranlarımı sunuyorum.”

#4
Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

KKTC’nin Türk Dünyasının ortak geleceğinde aktif bir şekilde yer almayı ve katkı sunmayı, ortak sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu ‘Türk Dünyası Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen bu zirve, ortak tarihimizi, dilimizi ve kültürel değerlerimizi geleceğe taşıma iradesinin güçlü bir tezahürüdür. Bu vizyonun, Türk Devletleri arasındaki dayanışmanın pekiştirilmesine, siyasi ve ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesine ve ortak hedeflerimizin somut adımlarla hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türk Dünyasının bu ortak geleceğinde aktif bir şekilde yer almayı ve söz konusu vizyonun gerçekleşmesine katkı sunmayı ortak bir sorumluluk olarak görüyoruz.” Kasım 2022’deki Semerkant Zirvesi’nden bu yana KKTC’nin TDT çatısı altındaki kurumsallaşma adımlarına değinen Ertuğruloğlu; TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi ve Türk Üniversiteler Birliği gibi organlarla bütünleşmenin kararlılıkla sürdüğünü anlattı.

#5
Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

“Türk Dünyasıyla bağlarımızı kurumsal ve kalıcı bir temelde geliştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz” diyen Ertuğruloğlu, şöyle devam etti: “Mayıs 2025’te TDT Aksakallar Konseyi’nin 17. Toplantısı’na ülkemizde ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türk Üniversiteler Birliği çerçevesinde KKTC’deki üniversitelerin yer alması ve Türk Akademisi ile iş birliğimizin gelişmesi de eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki ortak potansiyelimizi ortaya koymaktadır. Bu iş birliğinin daha da derinleşmesi için kardeş ülkelerimizin desteğini bekliyoruz. Ayrıca, Türk Resmi Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET) tarafından her yıl düzenlenmekte olan ve bu yıl “Türk Ekonomileri Raporu 2025 – Yeşil Ekonomiye Geçiş” ve “Türk Devletlerinde Tarım Politikaları – 2025 Bölgesel Görünüm” başlıklarıyla hazırlanan raporların lansmanının 12-13 Ekim 2026 tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden de onur duyuyoruz.”

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Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

“TDT, bizim için yalnızca ortak dilimizin, tarihimizin ve kültürümüzün buluştuğu bir platform değildir. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının Türk Dünyasıyla bağlarını güçlendirdiği, sesini duyurabildiği ve ekonomik, ticari, eğitim ve kültürel iş birliğine katkı sunabildiği önemli bir dayanışma zeminidir.” diyen Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Teşkilat içindeki görünürlüğünün ve etkin katılımının artırılması, Türk Dünyasının bütününü güçlendirecektir.” vurgusu yaptı. Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır haksız izolasyon ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, gençlerin, sporcuların, sanatçıların, akademisyenlerin ve iş insanlarının uluslararası alanda engellerle karşılaşmasının önüne geçilmesi için TDT bünyesindeki dayanışmanın hayati önem taşıdığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bu nedenle, kardeş Türk devletlerinin dayanışması ve KKTC’nin Teşkilat bünyesindeki rolünün güçlendirilmesi bizim için hayati önem taşımaktadır” dedi.

#7
Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesindeki tutumlarının çok açık ve net olduğunun altını çizerek, Rum tarafının uzlaşmaz yaklaşımı nedeniyle 2021 yılında federasyon modelinden çekildiklerini hatırlattı. Adadaki gerçekliğin “tek ada, iki devlet “olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs meselesindeki tutumumuz çok açık ve nettir. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu, maksimalist talepleri ve aslında bir anlaşma istememesi nedeniyle, 2021 yılında tükenmiş federasyon modeline ilişkin mutabakatını geri çekmiş; adada mevcut iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulünü esas alan yeni bir zeminde iş birliğine dayalı bir ilişki kurulması gerektiğini ortaya koymuştur. Kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve haklarını göz ardı eden yaklaşımlarla sağlanamayacağı açıktır. Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile müştereken belirlediğimiz politikamız uyarınca, iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde inşa edilecek bir anlaşmaya bağlılığımızı sürdürüyoruz. Kıbrıs adasındaki gerçek: tek ada iki devlettir. Zira adada iki farklı milliyete, dile ve dine sahip iki halk bulunmakta ve her biri kendi toprakları üzerinde egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının yeniden teyit edilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması yönündeki çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız.”

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Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında KKTC’nin tanınmasına yönelik yaptığı tarihi çağrıları hatırlatan Ertuğruloğlu, TDT üyesi ülkelere de bu doğrultuda somut adımlar atma çağrısında bulunarak, şöyle devam etti: “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması’ ve KKTC ile her alanda ilişkiler tesis edilmesi’ yönündeki tarihi çağrıları gerçekçi siyasi yaklaşımın yansıması ve adada adil ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılmasının yegane anahtarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bu yöndeki çağrılarından dolayı, bu etkinlik vesilesiyle bir kez daha Kıbrıs Türk halkının şükranlarını sunmak istiyorum. Bu zirvedeki tüm katılımcıları, bölge barışına katkı koymak adına bu haklı ve tarihi çağrı doğrultusunda somut adımlar atmaya da davet ediyoruz.”

#9
Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bölgedeki enerji ve deniz yetki alanları anlaşmazlıklarına karşı tek taraflı adımlar yerine uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerinin öne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, KKTC’nin bölgesel huzurun korunması ve ortak çıkar odaklı projelere katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bölgemizdeki gelişmeler, bu yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Orta Doğu’da süren çatışmalar, deniz ulaşım güvenliğine yönelik riskler ve Doğu Akdeniz’de enerji ile deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıklar, bölgesel istikrarın ne kadar kırılgan olduğunu göstermektedir. Bu ortamda, gerilimi tırmandıran tek taraflı adımlar yerine diyaloğun, uluslararası hukuka saygının, iyi komşuluk ilişkilerinin ve karşılıklı çıkarları gözeten iş birliğinin öne çıkarılması gerekmektedir. Enerji ve doğal kaynakların bölgedeki tüm halkların yararına olacak şekilde ele alınması, barış ve refah için önemli bir fırsat sunmaktadır. Doğu Akdeniz’in stratejik konumu, Kıbrıs Adası’nın güvenlik ve istikrar bakımından önemini artırmaktadır. KKTC, bölgesel huzurun korunmasına ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği girişimlerine katkı sunmaya hazırdır. ‘Türk dünyası yüzyılı: dil, düşünce ve eylemde birlik’ teması, ortak köklerimizi geleceğe taşıma sorumluluğumuzu ve bu ortaklığı somut sonuçlara dönüştürme irademizi yansıtmaktadır. Dil ve kültür birliğimizi eğitim, ticaret, ulaşım, turizm ve gençlik alanlarındaki projelerle desteklemek; Türk Dünyası için daha güçlü ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak hedefi olmalıdır.”

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Foto - Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu: Kıbrıs adasındaki gerçek, tek ada iki devlettir!

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin TDT Dönem Başkanlığı’nı devralmasını tebrik ederek, ev sahipliği ve misafirperverlikleri dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve TDT Genel Sekreterliği’ne teşekkürlerini iletti.

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Yorumlar

Abdullah

Türkiye güçlü olsaydı bugün KKTC resmi bir devlet olurdu. AKPnin beceriksizliği işte
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