Türkiye'ye 6 bin kilometre mesafe uzaklıktaki ülke dünyaya duyurdu: Ankara ile anlaşma imzaladık

"Türk yatırımcıları Sri Lanka'ya gelmeye ve ülkemizdeki fırsatları daha fazla keşfetmeye davet ediyoruz." ifadesini kullanan Hemachandra, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve sanayinin hızla geliştiğini aktardı. Hemachandra, bu nedenle Türk yatırımcıların ve girişimcilerin Sri Lanka'daki fırsatları değerlendirmelerini istediklerinin altını çizerek, "İki ülkenin iş dünyasının hangi alanlarda işbirliği yapabileceğini ve birlikte çalışabileceğini araştırmalarını arzu ediyoruz." diye konuştu. Sri Lanka'yı ziyaret eden Türk turistlerin sayısında da artış olduğunu hatırlatan Hemachandra, ülkesinin çok sayıda doğal zenginliğe sahip olduğunu belirtti. Hemachandra, turistlerin Sri Lanka'da farklı iklim koşullarını deneyimleyebileceğini, ülkesinde denizler, dağlar, şelaleler, nehirler ve çay plantasyonları olduğunu dile getirdi. Turizm sektörünün ülkesi için önemine atıfta bulunan Hemachandra, Türk turistlerin Sri Lanka'ya ilgisinin artmasını diledi. Hemachandra, Sri Lanka halkının da Türkiye'yi ziyaret etmeye, tarihini ve kültürünü keşfetmeye büyük ilgi gösterdiğini vurguladı. Türk iş insanlarını ülkesinin başkenti Kolombo'da düzenlenecek EXPO Sri Lanka fuarına davet eden Hemachandra, katılımın artmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.