Çevreyi takip etme ve hızlı tepki verme... Direksiyon başında kalbinizi koruyun...
Araç kullanırken sağlığımızı da korumak zorundayız.
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Araç kullanırken sağlığımızı da korumak zorundayız.
ABD'de yapılan bir araştırma, araç kullanırken fiziksel olarak hareketsiz kalan sürücülerin kalp atış hızının diğer oturma aktivitelerine kıyasla daha uzun süre yüksek seyrettiğini ortaya koydu.
Araç kullanmak, yalnızca fiziksel değil zihinsel açıdan da vücudu sürekli tetikte tutuyor.
Direksiyon başında geçirilen sürede sürücüler hareketsiz görünse de kesintisiz dikkat, çevreyi takip etme ve hızlı tepki verme zorunluluğu kalbin dinlenme ritmine dönmesini zorlaştırabiliyor.
ABD'deki Houston Üniversitesi'nden bilgisayar bilimci Ioannis Pavlidis ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırmada, sürüş sırasında kalp ritminde meydana gelen değişimler incelendi. Digital Public Health dergisinde yayımlanan çalışmaya, yaş ortalaması 26,2 olan 30 erkek ve 27 kadın katıldı.
Katılımcılar bir hafta boyunca akıllı saatler, cep telefonları ve araç içi cihazlarla takip edildi. Yaklaşık 3 bin saatlik verinin analizinde, toplam sürenin yüzde 10,4'ünün araç kullanarak, yüzde 86,4'ünün ise diğer hareketsiz faaliyetlerle geçirildiği belirlendi.
Araştırmada, araç kullanırken ve masa başında otururken ölçülen ortalama kalp atış hızlarının birbirine yakın olduğu ancak kalbin çalışma düzeninde önemli farklılıklar bulunduğu görüldü. Diğer hareketsiz aktivitelerde katılımcıların kalp atış hızı zamanın yüzde 81'inde dinlenme seviyesinin üzerinde ölçülürken, araç kullanırken bu oran yüzde 94'e çıktı.
Sürüş sırasında nabzın daha dar bir aralıkta değiştiği ve kalbin dinlenme ritmine dönme sıklığının diğer oturma aktivitelerine göre yarı yarıya azaldığı da tespit edildi. Hafta içi ve hafta sonu yapılan ölçümlerde benzer sonuçlara ulaşılması, bu durumun sürüşün gerektirdiği sürekli dikkat ve tepki verme hazırlığıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.
Araştırmacılar, araç kullanırken kalp atış hızının uzun süre yüksek seyretmesinin doğrudan sağlık sorunlarına yol açtığına ilişkin kesin bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Bununla birlikte, her gün uzun saatlerini direksiyon başında geçiren kişilerde bu durumun uzun vadeli etkilerinin incelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Fiziksel egzersiz sırasında kalp hızının yükselmesi, kalp ve damar sisteminin güçlenmesine katkı sağlarken araç kullanırken ortaya çıkan benzer artış herhangi bir fiziksel aktivite kazanımı sunmuyor.
Çalışmanın başyazarı Ioannis Pavlidis de sürüş sırasında kalp ritminin uzun süre yüksek kalmasının olası sağlık sonuçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekiyor.
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