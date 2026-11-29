Sürüş sırasında nabzın daha dar bir aralıkta değiştiği ve kalbin dinlenme ritmine dönme sıklığının diğer oturma aktivitelerine göre yarı yarıya azaldığı da tespit edildi. Hafta içi ve hafta sonu yapılan ölçümlerde benzer sonuçlara ulaşılması, bu durumun sürüşün gerektirdiği sürekli dikkat ve tepki verme hazırlığıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.