Tuncay Sonel, 21 Nisan 2026'da verdiği ifadede ACA Bilişim'e para göndermediğini, valilik veya belediye adına böyle bir ödeme yapılmadığını ve Ertok'tan sosyal medya hizmeti talep etmediğini söyledi. Gökhan Ertok ise Şükrü Eroğlu'nun kendisine Şubat-Mart 2020 döneminde gönderdiği 10 bin TL'nin yaptığı işler karşılığında verilen bahşiş olduğunu belirtti. Şükrü Eroğlu da 2 Mayıs 2026'daki ifadesinde bazı işleri vali talimatıyla yaptırdığını ve belirlenen paraları Ertok'un hesabına kendisinin gönderdiğini anlattı.