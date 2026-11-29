Gülistan Doku soruşturmasına MASAK da dahil oldu! 100 milyonluk para hareketi, valilik kamuflesi...
Gülistan Doku dosyası kapsamında hazırlanan MASAK raporları, şüpheliler arasındaki dikkate değer finansal hareketliliği gün yüzüne çıkardı. Eski Vali Tuncay Sonel'in banka hesaplarında 62,5 milyon liralık işlem hacmi tespit edilirken, diğer şüphelilerin de toplamda 100 milyon liraya yaklaşan bir para trafiği yürüttüğü anlaşıldı. Söz konusu transferlerin açıklama kısımlarında ise 'Tunceli Valiliği Twitter Trend Topic', 'Ordu Valisi Tuncay Sonel Twitter hizmeti' ve 'Ordu Valiliği' gibi notların yer aldığı saptandı.