SANKO Enerji, “Yeni Hız Çağı: Sıfırla ve Yeniden Keşfet” adlı etkinlikte sürdürülebilirlik hedeflerini anlattı

2021 yılında şirketin Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemini kurmak için çalışmalara başladıklarını da anlatan Esen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an başkanlığını CEO’muzun yaptığı bir Sürdürülebilirlik Komitemiz, bu komiteye bağlı olarak çalışan dört farklı çalışma grubumuz var. Yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi olmamız, çevresel açıdan bize en büyük avantajı sağlasa da sürdürülebilirliği sadece çevre odağında tutmayarak, sosyal ve yönetişim konularını da dahil ederek, net sıfır yerine net pozitif bir etki oluşturmayı hedefliyoruz.” Pozitif etki oluşturmak için yöntemleri ele aldıklarını dile getiren Esen, “6 Şubat cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. 17 Ağustos depremini İstanbul’da yaşadım. Günlerce elektrik kesintisi nedeniyle birçok problem yaşadık. Bu felaketlerden çıkaracağımız en önemli ders, enerji alanında yapılan yatırımların doğal afetlerden sonra sürekliğinin sağlanabilmesi ile başarılı kabul edilebileceğidir. Bizler, İş Sürekliliği ve Acil Durumların Yönetilmesi projesi kapsamında tüm santrallerimizde oluşabilecek tüm senaryolara karşı teorik ve pratik uygulamalar yaptık. Bu çalışmalarımız periyodik olarak devam ediyor. Dijitalleşme konusuna da özel önem veriyoruz. Kriz sonrasında hızlı toparlanma ve değişime ayak uydurmak için dijitalleşme konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Şirketlerin strateji konusunda ciddi bir bakış açısı sergilemesi gerekiyor. Odağında insan olmayan bir şirketin sürekliliği mümkün değildir” diyerek sözlerine son verdi.