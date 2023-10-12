2023-10-12 11:16:35 SANKO Enerji, “Yeni Hız Çağı: Sıfırla ve Yeniden Keşfet” adlı etkinlikte sürdürülebilirlik hedeflerini anlattı
Fortune 500 Türkiye’nin “Yeni Hız Çağı: Sıfırla ve Yeniden Keşfet’ başlıklı Dijital Zirve ve Ödül Töreni gerçekleşti. Zirvede ‘Şirketlerin Sürdürülebilirlik Adımları ve Gelecek Dönem Hedefleri’ konulu panele katılan SANKO Enerji Sürdürülebilirlik Müdürü Yener Esen, “Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak yüzde yüz yenilenebilir enerji portföyümüzü koruyacağız” dedi.