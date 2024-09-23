2024-09-23 14:00:10 Sanki hayalet gibi kimse bilmiyor! Apartmanda ardı ardına sır gibi olaylar
Ankara'daki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, esrarengiz kundakçı yüzünden tedirgin şekilde hayatını sürdürüyor. Son 6 ayda iki kez asansörün, bir kez deponun kundaklandığı apartmanda açıklanamayan farklı olaylar da yaşanıyor. Herkes bu kundakçının kim olduğunu merak ederken yönetici ise bir kişiden şüpheleniyor fakat elinde kanıt yok. Ankara'da bir apartman son aylarda tam 3 kez kundaklandı. Daire kapılarına yağ da döken gizemli kundakçının kim olduğu bir türlü tespit edilemedi. Durum böyle olunca bina sakinleri sürekli tedirgin şekilde binada yaşamaya başladı.