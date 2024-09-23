Sanki hayalet gibi kimse bilmiyor! Apartmanda ardı ardına sır gibi olaylar

Bir bina sakini o yangınla ilgili "Ateşin çoğalmasını da istememiş, buradaki boruyu da delmiş üstüne hafif hafif su atsın diye. Hem yanmasını istiyor, hem de çok yanmasın istiyor" ifadelerini kullandı. Bir başka bina sakini "Yaptığım şey ses getirsin diye düşünmüşler sanırım" derken depodan bir gece sonra asansör bir kez daha yakıldı. Yaşanan garip olaylar sadece kundaklamadan ibaret değildi. Vatandaşlar "Bir gün uyandığımızda kapılara yağ dökülmüş vaziyetteydi. Temizlendikten birkaç saat sonra tekrardan aynı şekilde kapılara yağ döküldü" dedi.