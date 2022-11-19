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Saniye saniye kaydedildi! Bursa'da dehşet anları

2022-11-19 10:06:59
Saniye saniye kaydedildi! Bursa'da dehşet anları

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi.

#1
Foto - Saniye saniye kaydedildi! Bursa'da dehşet anları

Edinilen bilgiye göre, ters şeritten son sürat ilerleyen at arabası, araçların gelmesiyle ne yapacağını şaşırdı.

#2
Foto - Saniye saniye kaydedildi! Bursa'da dehşet anları

Bir araç yavaşlarken, gecenin karanlığında fark edilmeyen at arabası ile servis midibüsü kafa kafaya çarpıştı.

#3
Foto - Saniye saniye kaydedildi! Bursa'da dehşet anları

Çarpışmanın şiddetiyle at olay yerinde telef olurken, at arabasında bulunan kişi ise yaralandı.

#4
Foto - Saniye saniye kaydedildi! Bursa'da dehşet anları

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#5
Foto - Saniye saniye kaydedildi! Bursa'da dehşet anları

Telef olan at ise belediye görevlileri tarafından yoldan alındı.

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