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Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

2023-05-14 09:49:37
Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına sandık gitti.

#1
Foto - Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

Ülkemizde seçmen saat 08.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Adıyaman’da bin 452 sandıkta, 399 bin 303 seçmen sandık başına gidecek. Sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

#2
Foto - Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

Seyyar sandık talep eden 16 kişinin ayağına seyyar sandık götürüldü. Sadık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından, oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - Sandığa gidemeyenlere seyyar sandık gitti

Seçimin ülkemize hayırlı olması dileklerini ileten hasta ve yaşlı vatandaşlar, hasta ve yaşlı oldukları için sandığa gidemediklerini belirterek, sandığın kendi ayaklarına kadar gelmesinden dolayı teşekkür etti.

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