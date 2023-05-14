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Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

2023-05-14 13:11:34
Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

Milli sporcu Muhammet Bişgin oy kullanmaya at üstünde ve yeniçeri kıyafetiyle gitti.

#1
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi.

#2
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.

#3
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

#4
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi.

#5
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur." diye konuştu.

#6
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

Aynı zamanda milli takım antrenörü olduğunu anlatan Bişgin, biniciliğe ilgisinden ötürü atla oy kullanmaya geldiğini sözlerine ekledi.

#7
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

#8
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

#9
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

#10
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

#11
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

#12
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

#13
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

#14
Foto - Sandığa bakın hangi kıyafetle gitti

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