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Türkiye
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Sanayi bölgesinde korkutan yangın

2022-05-06 14:59:55
Sanayi bölgesinde korkutan yangın

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işletmede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işletmede öğle saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işletmede öğle saatlerinde yangın çıktı.

#2
Foto - Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti.

#4
Foto - Ekiplerin yangını büyük ölçüde kontrol altına aldığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin yangını büyük ölçüde kontrol altına aldığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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