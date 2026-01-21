Sanal kumar 300 milyar dolarlık endüstri! Bir tıkla dağılan hayatlar!...
Dijital dünyanın sunduğu kolaylıklar hayatı hızlandırırken, çoğu zaman fark edilmeden yayılan sanal kumar bağımlılığı ciddi bir toplumsal sorun haline geliyor; Acıbadem Üniversitesi’nde düzenlenen “Sanal Kumar Bağımlılığı Sempozyumu” ise bu görünmez bağımlılığın psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarını uzman görüşleriyle ayrıntılı biçimde ele alıyor. Dünya genelinde sanal kumar ve çevrim içi bahis pazarı bugün 300 milyar dolara yaklaşan bir ekonomik hacim yaratıyor. Her yıl milyonlarca yeni kullanıcı bu dijital sistemin içine çekiliyor; kumar bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından davranışsal bozukluk olarak tanımlanmasına rağmen hızla yayılıyor.