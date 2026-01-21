  • İSTANBUL
Ülkesine imza atmaya gitti! Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi bitiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ülkesine imza atmaya gitti! Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi bitiyor

Süper Lig devi Beşiktaş'ta krize sebep olan Rafa Silva, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica ile sözleşme imzalamak için Portekiz'e gitti.

#1
Foto - Ülkesine imza atmaya gitti! Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi bitiyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı.

#2
Foto - Ülkesine imza atmaya gitti! Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi bitiyor

Portekizli yıldız İstanbul'dan bu sabah ayrılarak Lizbon'a uçtu.

#3
Foto - Ülkesine imza atmaya gitti! Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi bitiyor

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile Beşiktaş Yönetimi arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlanıp fesih işlemleri yapılırken Benfica’nın Siyah-beyazlılara toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

#4
Foto - Ülkesine imza atmaya gitti! Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi bitiyor

Branco ile birlikte Atatürk Havalimanı'na giden Portekizli futbolcu özel uçak ile İstanbul'dan ayrılıp Lizbon'un yolunu tuttu. Rafa Silva, Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşme yapacak.

