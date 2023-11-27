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Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı
Spor
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Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

2023-11-27 08:13:26
Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle birlikte Başakşehir ve Samsunspor'u yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, puanını 25 yaparak üçüncü sıraya yükseldi. Zirve yarışına tutunma çabası içerisinde olan Kara Kartal, gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Öte yandan Samsunspor maçına damga vuran bir penaltı anı yaşandı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, sosyal medyayı ikiye böldü.

#1
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Milli aranın ardından ligde 13. hafta maçları oynanıyor.

#2
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Rıza Çalımbay ile ikinci maçına çıkan Beşiktaş, Samsunspor deplasmanına konuk oldu.

#3
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Kara Kartal, zorlu deplasmanda 2-1 galip ayrılarak 3 puanı cebine koydu ve 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlı ekip, ligde 25 puana yükseldi.

#4
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun ve Omer Colley kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise Mouandilmadji'den geldi.

#5
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

PENALTI KARARI DAMGA VURDU Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçında Beşiktaş, maçın ilk bölümünde penaltı kazandı.

#6
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Valentin Rosier, ceza alanına girdi ve Soner Gönül'ün yaptığı müdahale ile yerde kaldı.

#7
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Pozisyonu yakın mesafeden gören hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi.

#8
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Samsunsporlu oyuncuların yoğun itirazına rağmen VAR ile de görüşen Bitigen, kararından dönmedi ve penaltı atışının yapılmasını istedi.

#9
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

17. dakikada kullanılan penaltıda Cenk Tosun'un vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtarırken, seken topta Cenk Tosun topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

#10
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı sosyal medyada tartışan futbolseverler, adeta ikiye bölündü.

#11
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

Taraftarların bir kısmı, pozisyonun penaltı olmaması gerektiğini savunurken bir kısmı da net penaltı olması gerektiğini dile getirdi.

#12
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

İşte futbolseverlerin tartıştığı o penaltı anı…

#13
Foto - Samsunspor maçındaki penaltı kararı çok konuşuldu! Beşiktaş’ın kazandığı penaltı tartışıldı

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