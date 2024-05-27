Samsung yeni modelini tanıttı: Galaxy M35 5G

Arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, ve 2 megapiksel makro kameraya ev sahipliği yapan Galaxy M35 5G, ön tarafta 13 megapiksel selfie kamerası ile iyi bir deneyim sunuyor. Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, dört yıl boyunca işletim sistemi ve beş yıl güvenlik güncellemesi alacak. Koyu Mavi, Açık Mavi, ve Gri renk seçenekleri ile şimdilik Brezilya’da satışa çıkan telefon, Türkiye’ye gelirse Exynos 2400 işlemci ile gelebilir. Samsung Galaxy M35 5G fiyatı ise 525 dolar olarak belirlendi.