  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
Samsung yeni modelini tanıttı: Galaxy M35 5G

2024-05-27 11:16:23
Samsung yeni modelini tanıttı: Galaxy M35 5G

Samsung, orta segment M serisine yeni bir model daha ekledi. İşte Exynos 1380 işlemcili Samsung Galaxy M35 5G özellikleri ve fiyatı...

#1
Foto - Samsung yeni modelini tanıttı: Galaxy M35 5G

Günden güne büyüyen Android telefon pazarına Samsung tarafından yeni bir model daha eklendi. M serisini genişletmeyi hedefleyen Samsung, bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy M35 5G modelini sonunda tanıttı.

#2
Foto - Samsung yeni modelini tanıttı: Galaxy M35 5G

İşte Exynos 1380 işlemci ve 8GB RAM ile orta segment katili Samsung Galaxy M35 5G özellikleri ve fiyatı…

#3
Foto - Samsung yeni modelini tanıttı: Galaxy M35 5G

Ekran tarafına baktığımızda bizleri 6.6 inç FullHD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, ve 1000 nite kadar parlaklık sunan S-AMOLED bir ekran karşılıyor. Ekran içinde bulunan parmak izi sensörü ve ikili stereo hoparlöre sahip olan Galaxy M35 5G, önceki Galaxy M34 modelinden farklı bir tasarım sunuyor.

#4
Foto - Samsung yeni modelini tanıttı: Galaxy M35 5G

5nm üretim teknolojisine, 2.4GHz 4x ARM Cortex-A78, 2GHz 4x ARM Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip Exynos 1380 işlemciden gücünü alan cihaza 8GB bellek ve 256GB depolama alanı eşlik ediyor.

#5
Foto - Samsung yeni modelini tanıttı: Galaxy M35 5G

Arka tarafta 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, ve 2 megapiksel makro kameraya ev sahipliği yapan Galaxy M35 5G, ön tarafta 13 megapiksel selfie kamerası ile iyi bir deneyim sunuyor. Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, dört yıl boyunca işletim sistemi ve beş yıl güvenlik güncellemesi alacak. Koyu Mavi, Açık Mavi, ve Gri renk seçenekleri ile şimdilik Brezilya’da satışa çıkan telefon, Türkiye’ye gelirse Exynos 2400 işlemci ile gelebilir. Samsung Galaxy M35 5G fiyatı ise 525 dolar olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!
Dünya

İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!

Rus Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus toprakları..
Türkiye ile Çin'in müthiş hamlesi Yunanistan'ın aklını aldı
Ekonomi

Türkiye ile Çin'in müthiş hamlesi Yunanistan'ın aklını aldı

Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Yunan basını, Türkiye ve Çin'in nükleer santral görüşmelerinde sona yaklaşmas..
Fransız siyasetçiler İsrail için harekete geçti
Dünya

Fransız siyasetçiler İsrail için harekete geçti

Fransa'da muhalif siyasetçi ve milletvekilleri, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması sonrası hükümete çağ..
Türk toplumunun ahlaki değerlerini hedef almıştı! Şimdi de kurumlarına saldırıyor. Milli Utancımız Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını! Şu Almanlardan utan bari
Gündem

Türk toplumunun ahlaki değerlerini hedef almıştı! Şimdi de kurumlarına saldırıyor. Milli Utancımız Ebrar Karakurt yine yaptı yapacağını! Şu Almanlardan utan bari

Türk halkının milli utancı Ebrar Karakurt, ABD yolculuğunu Business Class’ta yapamadık diye THY’e saldırdı. Daha önce de onlarca ahlaksızlığ..
Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan İsrail ve ABD'ye sert tepki! Tüm insanlığa çağrıda bulundu

Selçuk Bayraktar, Refah'taki çadır kente düzenlenen katliam saldırısına tepki gösterip çağrıda bulundu.
Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir
Aktüel

Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir

Dünya üzerinde bulunan en tehlikeli ve en ölümcül bitkisi o... Doğanın hem bir şifa hem de zehir taşıdığını yüzlerce yıldır biliyoruz. Fakat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23