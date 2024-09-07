Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

IFA’da katılımcılar, büyük boyutlu bir Galaxy Ring modelinin üzerine ellerini sallayarak, önceden ayarlanmış bir gece rutini olan SmartThings rutinini başlattı. Ancak henğz demo uygulaması olduğu için, fiziksel bir hareketle başlatıldı, gerçek uygulamada ise Galaxy Ring’in gelişmiş uyku takip özellikleri kullanılarak rutinler otomatik olarak başlayacak.