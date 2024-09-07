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Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

2024-09-07 22:30:19
Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

Samsung Galaxy Ring, SmartThings entegrasyonu sayesinde günlük ev rutinlerinizi bile kontrol edebilecek.

#1
Foto - Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

Yakında piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy Ring, akıllı ev ortamınızı daha da akıllı hale getirecek yeni bir özellikle geliyor. Bu yeni entegrasyon sayesinde, Galaxy Ring’in SmartThings ev otomasyon sistemine bağlanması mümkün olacak ve uyku takip verilerinize dayalı olarak rutinleri kumanda edebilecek. Örneğin, uyuduğunuzu anladığında evdeki ışıkları söndürebilecek. İşte detaylar…

#2
Foto - Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

Galaxy Ring uykuda olduğunuzu algıladığında, ışıkları otomatik olarak kapatmak dışında, termostatı rahat bir uyku sıcaklığına ayarlayabilecek ya da robot süpürgenizi sessiz bir temizlik için çalıştırabilecek.

#3
Foto - Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

Yeni özellik, Samsung’un IFA 2024 etkinliğinde tanıtıldı ve Galaxy Ring’in geleceği hakkında bir sürü ipucu verdi.

#4
Foto - Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

IFA’da katılımcılar, büyük boyutlu bir Galaxy Ring modelinin üzerine ellerini sallayarak, önceden ayarlanmış bir gece rutini olan SmartThings rutinini başlattı. Ancak henğz demo uygulaması olduğu için, fiziksel bir hareketle başlatıldı, gerçek uygulamada ise Galaxy Ring’in gelişmiş uyku takip özellikleri kullanılarak rutinler otomatik olarak başlayacak.

#5
Foto - Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

Bu entegrasyon, Galaxy Ring’in fonksiyonelliğini artıran önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Daha önce kullanıcılar, cihazın sınırlı özelliklerinden endişe duyarken, bu haber Samsung’un cihazın yeteneklerini geliştirmeye yönelik şüpheleri giderdi diyebiliriz.

#6
Foto - Samsung Galaxy Ring özellikleriyle dikkat çekiyor

Yani bu entegrasyon sayesinde, Samsung Galaxy Ring’in sadece bir sağlık takip cihazı olmanın ötesinde, akıllı ev sistemlerine entegre olabilen kapsamlı bir cihaz haline gelebileceğini görmüş olduk.

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