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Samsun'da korkutan yangın!

2023-12-25 15:31:34
Samsun'da korkutan yangın!

Samsun'da sanayi sitesinde çıkan yangında eski araç lastikleri ile otomobil alevlere teslim oldu.

#1
Foto - Samsun'da korkutan yangın!

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bulunan oto lastik kaplama işyerinde meydana geldi.

#2
Foto - Samsun'da korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre, iş yerinin yanında yığılmış haldeki eski araç lastikleri ve park halindeki otomobil yanmaya başladı.

#3
Foto - Samsun'da korkutan yangın!

Yangın sanayide korku ve paniğe sebep olurken, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki kereste dükkanı önündeki kerestelere sıçradı.

#4
Foto - Samsun'da korkutan yangın!

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri müdahale etti.

#5
Foto - Samsun'da korkutan yangın!

Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

#6
Foto - Samsun'da korkutan yangın!

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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