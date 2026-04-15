Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: 18 yaşındaki Yamal Haaland'ın rekorunu kırdı!
Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Atletico Madrid'e attığı golle Norveçli yıldız Erling Haaland'a ait olan rekoru tarihe gömdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona 2-0'ın rövanşında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'i 2-1 yendi ancak toplam skorda rakibinin 5-4 gerisinde olduğu için turnuvaya veda etti.
LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ
Barcelona'da 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Lamine Yamal, müsabakanın 4. dakikasında attığı golle genç yaşında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Yamal, bu golle birlikte 2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gole katkı (6 gol, 4 asist) sağladı ve Bir Devler Ligi sezonunda bu istatistiği yakalayan en genç oyuncu oldu. (18 yaş 275 gün).
ÖNCEKİ REKOR HAALAND'A AİTTİ
Norveçli golcü Erling Haaland, 2019-20 sezonunda 19 yaş 212 günlükken bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 11 gole katkı (10 gol, 1 asist) sağlayarak bu başarıya ulaşan en genç oyuncu olmuştu.
Haaland, o sezon bunu iki farklı takımda (Salzburg/Dortmund) başarmıştı.
O dönem sezona Red Bull Salzburg formasıyla başlayan ve devre arasında Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland, 2020'de Borussia Dortmund formasıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Paris Saint-Germain'e (PSG) karşı attığı 2 golle rekorunu resmileştirmişti.
18 YAŞINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 20 GOL KATKISI VAR! BUNU BAŞARAN EN GENÇ OYUNCU...
Yamal aynı maçta Şampiyonlar Ligi kariyerindeki toplam gol katkısını da 20'ye (11 gol, 9 asist) çıkararak bu baraja ulaşan en genç oyuncu ünvanını da pekiştirdi.
Yamal, tarihte bu baraja ulaşan en genç oyuncu olması yönüyle dikkat çekiyor.
Genç yıldız, takımının oynadığı son Atletico Madrid maçında yakaladığı istatistikler ile de göze çarptı.
Yamal, bu karşılaşmada sergilediği performansla (1 gol, 14 ceza sahası içi buluşma ve 7 başarılı dripling) maçın en etkili ismi olmayı başardı./ kaynak: haber7
