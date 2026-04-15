  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni zorunluluk geldi! Scooter kullananlar dikkat İşte altını ve gümüşü bekleyen senaryolar Ginkgo biloba, ginseng ve propolis... İşte dikkat dağınıklığı için kullanılabilecek bitkisel ürünler! Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil Ne chia tohumu ne yulaf ezmesi! Bağırsakları fırtına gibi çalıştırıyor: Harvard ve Oxford araştırmaları...
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler mülteci ve göç ajanslarına göre, geçen hafta Andaman Denizi’nde teknelerinin alabora olmasının ardından aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 250 Rohingya (Arakanlı) ve Bangladeşli kayıp.

#1
Foto - Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp

İngiliz kanalı BBC’de ler alan habere göre Bangladeş’ten yola çıkıp Malezya’ya doğru giden balıkçı teknesinin “şiddetli rüzgarlar, dalgalı deniz ve aşırı kalabalık nedeniyle battığı” bildirildi. Teknenin ne zaman alabora olduğu belirsiz ancak sahil güvenlik, 9 Nisan’da Bangladeş bayraklı bir geminin, su üzerinde kalmak için “davullara ve tahta parçalarına tutunan” dokuz kişiyi kurtardığını bildirdi.

#2
Foto - Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp

Myanmar’ın birçok etnik azınlığından biri olan Rohingyalıların (Arakanlıların) yüz binlercesi, 2017’deki ölümcül baskıdan bu yana sınırı geçerek Bangladeş’e kaçıyor. Ağırlıklı olarak Müslüman olan Rohingyalılara, Budist çoğunluğa sahip Myanmar hükümeti tarafından vatandaşlık verilmiyor.

#3
Foto - Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp

Ancak Bangladeş’teki kötü yaşam koşulları, bazı Arakanlıları, bölgede güvenli bir sığınak olarak görülen Müslüman bir ülke olan Malezya’ya, aşırı kalabalık gemilerle tehlikeli yolculuklar yapmaya da yöneltmiştir.

#4
Foto - Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp

Geçen haftaki olaydan sonra kurtarılanlardan alıntı yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Sahil Güvenlik görevlisi, BBC’ye, “daha iyi bir yaşam umuduyla” 4 Nisan’da Bangladeş’ten Malezya’ya gittiklerini söyledi. 7 veya 8 Nisan’da teknelerinin fırtınaya yakalandığını söyledi. “Yaklaşık iki gün boyunca denizde, bidonlara ve tahta parçalarına tutunarak sürüklenmeye bırakıldılar” diye ekledi. Ancak kayıp yaklaşık 250 kişiden bir iz bulunamadı.

#5
Foto - Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp

Bangladeş bayraklı Meghna Pride adlı tanker Bangladeş’ten Endonezya’ya doğru seyrederken, mürettebatı 11 Nisan günü sabah saat 2 civarında hayatta kalanları bulup gemiye aldı. Daha sonra, bunların Cox’s Bazar’daki Bangladeşli ve Arakanlı topluluklardan oldukları öğrenildi. 36 SAAT SU ÜZERİNDE HAYATA TUTUNDUM Hayatta kalanlar yaklaşık 100 kişi gördüklerini söylediler. “Ancak kesin sayı hala bilinmiyor,” diye ekledi yetkili, “ve diğerlerinden veya tekneden hiçbir iz yok.” Kurtulanlardan biri olan Rafiqul Islam, verdiği demeçte, kurtarılmadan önce yaklaşık 36 saat boyunca su üzerinde sürüklendiğini ve gemiden sızan petrol nedeniyle yanıklar aldığını söyledi. 40 yaşındaki adam, Malezya’da iş bulma vaadinin kendisini gemiye binmeye ikna ettiğini söyledi.

#6
Foto - Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte yayınladığı açıklamada, “Bu trajik olay, uzun süreli yerinden edilmenin ve Arakanlılar için kalıcı çözümlerin yokluğunun vahim sonuçlarını yansıtmaktadır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OLAY HRİSTİYAN, YAHUDİ OLUNCA İ HAVLARSINIZ, MÜSLÜMAN OLUNCA SADECE RAPOR YAZIN RAPORUNUZU BİR YERİNİZE SOKUN
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23