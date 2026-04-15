Arakanlıların çilesi bitmiyor: Tekne battı, 250 kişi kayıp

Bangladeş bayraklı Meghna Pride adlı tanker Bangladeş’ten Endonezya’ya doğru seyrederken, mürettebatı 11 Nisan günü sabah saat 2 civarında hayatta kalanları bulup gemiye aldı. Daha sonra, bunların Cox’s Bazar’daki Bangladeşli ve Arakanlı topluluklardan oldukları öğrenildi. 36 SAAT SU ÜZERİNDE HAYATA TUTUNDUM Hayatta kalanlar yaklaşık 100 kişi gördüklerini söylediler. “Ancak kesin sayı hala bilinmiyor,” diye ekledi yetkili, “ve diğerlerinden veya tekneden hiçbir iz yok.” Kurtulanlardan biri olan Rafiqul Islam, verdiği demeçte, kurtarılmadan önce yaklaşık 36 saat boyunca su üzerinde sürüklendiğini ve gemiden sızan petrol nedeniyle yanıklar aldığını söyledi. 40 yaşındaki adam, Malezya’da iş bulma vaadinin kendisini gemiye binmeye ikna ettiğini söyledi.