Ekonomi
Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil
Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden elde edileN verilere göre, yılın ilk çeyreğinde basın altın miktarı belli oldu.

Foto - Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde, çeşitli türlerde toplam 5 milyon 138 bin 608 altın basılırken, 2 milyon 952 bin 400 adetle çeyrek ziynet altın en çok basılan altın çeşidi oldu. 1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde sadece Darphane tarafından üretilen cumhuriyet altınları, 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor. Meskük altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor.

Foto - Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde 5 milyon 138 bin 608 adet çeşitli türlerde altın basıldı. Basılan altınların 4 milyon 94 bin 690'ı ziynet cumhuriyet altını olurken, 1 milyon 35 bin 860'ı sikke cumhuriyet altını ve 8 bin 58'i Reşad sikke altınından oluştu. Yılın ilk çeyreğinde "farklı çeşitlerde basılan" 5 milyon 138 bin 608 adet altın için 19 ton 154 kilogram 592,9 gram altın kullanıldı.

Foto - Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil

Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde bulunan çeyrek altından ilk üç ayda 2 milyon 952 bin 400 adet basılırken, söz konusu ürün tüm çeşitler arasında en fazla basılan altın çeşidi oldu. Yılın ilk çeyreğinde 468 bin 175 yarım, 648 bin 261 birlik (tam), 25 bin 606 "ikibuçukluk" ve 248 "beşlik" ziynet altın piyasaya sürüldü. Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 11 ton 819 kilogram 293 gram oldu.

Foto - Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil

Sikke cumhuriyet altınları kategorisindeki çeyrek altından yılın ilk üç ayında 63 bin 70, yarım altından 10 bin 132, birlik (tam) altından 958 bin 368, ikibuçukluk altından 420 ve beşlik altından 3 bin 870 adet basıldı. Söz konusu sayılara göre geçen sene en çok basılan sikke altın çeşidi birlik cumhuriyet altını oldu. Basılan çeşitli ebatlardaki 1 milyon 35 bin 860 sikke cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 7 ton 212 kilogram 174,6 gram oldu.

Foto - Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil

Diğer basılan altınlar incelendiğinde, Reşad altın kategorisinde ise 1782 yarım, 3 bin 576 birlik (tam), 360 ikibuçukluk ve 2 bin 340 beşlik altın basıldı. Yılın ilk çeyreğinde toplam 8 bin 58 Reşad altını basılırken, basılan Reşad altınlarının toplam ağırlığı 123 kilogram 125,3 gram oldu.

Foto - Piyasalar bu gelişmeyi konuşuyor! Darphane'den altın şovu, rakam öyle böyle değil

Yılın ilk çeyreğinde basılan altın adetleri ve dağılımı şu şekilde:

