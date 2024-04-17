Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon planlamasına da devam eden sarı kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimleri belirlerken transfer edeceği isimleri de netleştirdi. Büyük umutlarla transfer edilen Ndombele ile yollarını ayıracak olan Cimbom, yerine transfer edeceği ismi buldu. İşte o yıldız oyuncu ve tüm detaylar...