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Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...
Spor
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Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

2024-04-17 11:42:09
Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluğun yanı sıra gelecek sezon planlamasına da devam eden sarı kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimleri belirlerken transfer edeceği isimleri de netleştirdi. Büyük umutlarla transfer edilen Ndombele ile yollarını ayıracak olan Cimbom, yerine transfer edeceği ismi buldu. İşte o yıldız oyuncu ve tüm detaylar...

#1
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#2
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Sarı-kırmızılı takım gelecek sezonun planlamasını yaparken, gelecek ve gidecek isimleri de netleştiriyor.

#3
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek.

#4
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan kiralanan Ndombele ile yola devam etmek istemeyen Cimbom, aradığı ismi yine İngiltere'de buldu.

#5
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar Fransız yıldızın yerine Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'i transfer etmek istiyor.

#6
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Danimarkalı merkez orta saha oyuncusu için daha önce Manchester United ile temas kuran ve olumlu sinyaller alan Cimbom bu kez transferi bitirecek hamlede bulunmak istiyor.

#7
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Sarı-kırmızılı yöneticiler önümüzdeki günlerde hem İngiliz kulübüyle hem de 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturacak.

#8
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Man. United 1 yıl daha sözleşmesi olan Eriksen için kolaylık sağlayacağı mesajını vermişti.

#9
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Yıldız futbolcu bu sezon ligde 16 maçta forma giyerken 1 gol attı, 1 asist yaptı.

#10
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Christian Eriksen, 14 Şubat 1992'de Danimarka'nın Middelfart kentinde dünyaya geldi. Futbola Odense altyapısında başladı.

#11
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

2009 Ocak'ta Ajax altyapısına 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

#12
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

2013 yazında Ajax'tan Tottenham'a 14.15 milyon Euro'ya imza attı.

#13
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Burada 6.5 yıl forma giydikten sonra Ocak 2020'de 27 milyon Euro'ya Inter'in yolunu tuttu.

#14
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle sahalara bir süre veda etse de, 2022 Ocak'ta Brentford'da yarım sezon forma giydi.

#15
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

2022 yazında Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

#16
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

#17
Foto - Şampiyonası öncesi son provasını yapmıştı! Aslan yıldız ile yapacak şovunu... Peş peşe bombalar...

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