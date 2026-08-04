Şamil Tayyar'dan gündemi sarsan açıklama: O isim konuşursa Türkiye'de deprem olur
AK Partili eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar, önceki gün gözaltına alınan isimle ilgili yaptığı açıklamada, "Konuşursa deprem olur" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AK Partili eski vekil ve gazeteci Şamil Tayyar, önceki gün gözaltına alınan isimle ilgili yaptığı açıklamada, "Konuşursa deprem olur" dedi.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.
Soruşturma dahililende Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek miktarlada para girişleri olduğunu, yüksek miktarlardaki bu paraların bir kısmının ise kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının hemen sonrasında yorumları ile adından söz ettiren AK Parti eski milletvekillerinden Şamil Tayyar bir paylaşım yaptı.
Tayyar, paylaşımında Tahir Sarıkaya'nın verdiği ifade doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceğinin sinyalini veren şu ifadeleri kullandı: "Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış. Konuşursa medyada deprem olur. İyi de olur."
Bu arada soruşturma dosyasında, Cem Küçük ile Tahir Sarıkaya arasında 27 işlemde toplam 537 bin 800 liralık para transferinin tespit edildiği bilgisi de yer almıştı. Öte yandan Sözcü muhabiri Dilara Şahin'in aktardığına göre; Sarıkaya'nın kripto hesaplarından toplam 27 milyon 573 bin lira para çıkışı tespit edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23