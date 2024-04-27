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Spor
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Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

2024-04-27 17:48:03
Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına devam ediyor. Yeni sezonda takımın başına geçmesi için birçok isim konuşulsa da Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba önemli bir teknik adamı aday olarak gösterdi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

#1
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına devam ediyor. Yeni sezonda takımın başına geçmesi için birçok isim konuşulsa da Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba önemli bir teknik adamı aday olarak gösterdi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

#2
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Trendyol Süper Lig'de sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli hoca ile yollarını ayırdı.

#3
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Yerine Güneş'in ekibinde yardımcı olarak yer alan Burak Yılmaz ile devam etme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, kan kaybını durduramadı ve genç isim ile yollarını ayırdı.

#4
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Burak Yılmaz'ın ardından takımın efsanesi Rıza Çalımbay ile çalışma kararı alan Kara Kartal, Hasan Arat ve ekibinin yönetime gelmesinin ardından Çalımbay ile yolları ayırdı.

#5
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Son olarak Portekiz Milli Takımı ile adını tarihe yazdıran Fernando Santos'u göreve getiren yönetim, bu karardan kısa süre sonra döndü.

#6
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

69 yaşındaki Santos ile Süper Lig'de 13 maça çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak zirve yarışından bir hayli uzaklaştı.

#7
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Bu sezon 4 kez teknik direktör değişikliğine giden siyah-beyazlılar, toplam 51 puanla 4. sırada yer alıyor ve Avrupa arenasına gitmek için mücadele ediyor.

#8
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Fenerbahçe derbisi öncesi düşüncelerini paylaştı ve Beşiktaş'a dair merak edilen sorulara cevap verdi.

#9
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

- Fernando Santos'un getirilmesi hata mıydı? "Başkanımıza sürekli baskı da yapıldı. Kariyerli, tecrübeli, isim bir hoca gelsin diye. Çok fazla isimle görüştük ama Santos geldi. Hoca geldikten sonra takımla uyumu kuramadı. Bazen çok başarısız bir hoca geliyor, başarılı oluyor mesela."

#10
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

O İSMİ RESMEN AÇIKLADI Samet Aybaba, "Sergen Yalçın listenizde var mı?" sorusunda "Var tabii ki. Doğal var, doğal aday yani." şeklinde cevap verdi.

#11
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Bu yıl Ocak ayında Antalyaspor ile anlaşan Sergen Yalçın takımı ile tüm kulvarlarda 18 maçta teknik direktör olarak boy gösterdi.

#12
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Akdeniz temsilcisi, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet topladı.

#13
Foto - Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

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