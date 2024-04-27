Samet Aybaba o ismi resmen paylaştı! Gündem oldu: Binbir takla atıp yine aynı hoca mı? Tartışma çıkacak!

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına devam ediyor. Yeni sezonda takımın başına geçmesi için birçok isim konuşulsa da Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba önemli bir teknik adamı aday olarak gösterdi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...