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Yaşam
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Samandağ'da görsel şölen

2023-12-12 08:43:22
Samandağ'da görsel şölen

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan şimşeklerden ötürü adeta görsel şölen oluştu. O anlar saniye saniye objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Samandağ'da görsel şölen

Samandağ ilçesinde gece saatlerinde peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

#2
Foto - Samandağ'da görsel şölen

Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken görsel şölen oluşturdu.

#3
Foto - Samandağ'da görsel şölen

Şimşeklerle beraber gelen yıldırım düşmeleri de yaşandı.

#4
Foto - Samandağ'da görsel şölen

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