  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Saman yüklü kamyon devrildi: 1'i çocuk, 3 yaralı

2021-05-25 20:13:30
Saman yüklü kamyon devrildi: 1'i çocuk, 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Nurettin Durmaz (45) yönetimindeki saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, Başar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Durmaz (45) yönetimindeki saman yüklü 06 FF 1066 plakalı kamyon, Başar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

#2
Foto - Kazada, sürücü Durmaz ile kamyonda bulunan Şemsettin Çimen (60) ve Berat Durmaz (12) yaralandı.

Kazada, sürücü Durmaz ile kamyonda bulunan Şemsettin Çimen (60) ve Berat Durmaz (12) yaralandı.

#3
Foto - Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşte sınıra gelecek PKK'lıları bekleyen sürpriz
Gündem

İşte sınıra gelecek PKK'lıları bekleyen sürpriz

PKK’lı teröristlerin sızmasını engellemek sınırda örülen duvarların yapımında son aşamaya geliniyor.
Bahçeli'nin sözlerinin ardından Süleyman Soylu'dan açıklama
Siyaset

Bahçeli'nin sözlerinin ardından Süleyman Soylu'dan açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik destek açıklamalarının ardından Bakan Soylu, sosy..
Bakan Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın son mesajını açıkladı
Gündem

Bakan Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın son mesajını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında suç duyurusunda bulunduğu İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık'ın kendisine attığı son mesajı ka..
İHA’lar, savaş uçakları bölgede! Türk savaş gemileri harekete geçti
Gündem

İHA’lar, savaş uçakları bölgede! Türk savaş gemileri harekete geçti

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de planlanan DENİZKURDU-2021 tatbikatına resmen başladı. Tatbikatta savaş gemileri, İHA'lar ve helikopterler gö..
Menderes'in gelininden kritik darbe uyarısı!
Gündem

Menderes'in gelininden kritik darbe uyarısı!

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, son günlerde yaşananların darbe öncesi psikolojik ortamı anımsattığını belirterek “..
Dünyayı ayağa kaldıran olay! 'Uçağı indirin yoksa vururuz'
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran olay! 'Uçağı indirin yoksa vururuz'

Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'nun muhalif blog yazarı Roman Protaseviç'in içinde olduğu Atina'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını “Bom..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay