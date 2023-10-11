Salep sevenler dikkat! Cezası 110 bin lira

"Bununla ilgili olarak 2013 yılından itibaren Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tıbbi ve aromatik bitkileri desteklemek için çok güzel teşvikler veriyor. Çiftçilerimiz bundan faydalanabilir. Bu bitkiler marjinal alan dediğimiz sulama imkanı az olan kıraç arazilerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Tüm dünyaya baktığımızda 2020 yılında tıbbi aromatik bitkiler 223 milyar dolar ihracat kapasitesine sahipti. Ülkemiz ise bu pazardan sadece yüzde 1'lik bir pay alıyor. Bizim ihracat değerimiz 1,4 milyar dolar civarındaydı. Bunu artırmamız ve tıbbi aromatik bitkilere önem vermemiz lazım. Salep de bunlardan bir tanesi." (DHA)