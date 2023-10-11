Salep sevenler dikkat! Cezası 110 bin lira

Bir dekar alanda iki yıl süren çalışmada hayvan gübresi, kompost, mineral gübre, mikoriza mantarı uygulaması ve hiç gübre uygulanmadan 5 ayrı ekim yapıldı. Mayısta yapılan hasatta salep bitkisinden; çim, buğday, mısır anız ve narenciye bitki yapraklarının karışımından üretilmiş olan kompost uygulaması kullanılıp en çok verimin elde edildiği anlaşıldı. Hayvan gübresiyle 110 kilo, ticari gübresiyle 113 kilo, mikoriza uygulamasıyla 90 kilo, hiç gübre kullanılmayınca 60 kilo verim elde edilirken; kompost uygulamasında ise bu oran 123 kiloya çıktı. Dr. Umur Çürük, "Ülkemizde kompost uygulamaları kullanılarak salep bitkisinde yumru veriminin artış göstereceği hem de buna paralel olarak toprağın da organik madde miktarının artırılabileceği ortaya kondu" dedi.