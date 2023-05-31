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Yaşam
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Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

2023-05-31 10:35:51
Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis’te tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan ‘Dere Üstü Islah Projesi’ çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

#1
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, kış aylarının gelmesi ile birlikte durdurulmuştu.

#2
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Bahar ayı ile birlikte tüm hızıyla devam eden çalışmaların bu yılsonuna kadar bitirilerek hizmete açılması hedefleniyor. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te, hayata geçirilen proje çerçevesinde ilk olarak kent merkezinden geçen derenin üzerindeki yapılar yıktırıldı.

#3
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Dere üzerinde bulunan yaklaşık 700 yapının yıktırılmasıyla birlikte gün yüzüne çıkarılan tarihi köprüler, han ve hamam gibi eserlerde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

#4
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Tarihi eserlerin restorasyonunun yanı sıra dere üstü projesi çerçevesinde bu alana çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarının yer aldığı millet bahçesi de yapılıyor.

#5
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Bitlis Valisi Oktay Çağatay, projenin tamamlanmasıyla Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından birinin ortaya çıkacağını söyledi. Vali Çağatay, 'Bitlis Dere Üstü Islah Projesi' çerçevesinde geçtiğimiz yıl çok ciddi çalışmalara başlamıştık. Bu yıl sezonun açılmasıyla beraber işlerini tamamlamak üzere yeniden müteahhit firmamız çalışmalarına başladı.

#6
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Önümüzdeki 1 ayda geçtiğimiz yıldan kalan işlerin tamamını bitireceğiz. Bitlis Deresi Islah Projesi dere içi ıslahı anlamında tamamlanmış olacak. Tabi derenin üzerinde çokça tarihi yapı ortaya çıkmıştı. Bunlardan en bariz ortaya çıkanlar 10 tane tarihi köprü, Paşa Hamamı ve Hacı Behiye Camisi idi.

#7
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Paşa Hamamının restorasyon çalışması bu yıl da devam edecek. Köprülerin restorasyon çalışması tamamlanmıştı, eksikliklerini de bu yıl tamamlayarak önümüzdeki bir ay içerisinde bitirmiş olacağız.

#8
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Biz sadece dereyi ıslah etmiyoruz. Derenin üzerinde millet bahçesi sıfatıyla muhteşem bir dinlenme alanı yapacağız.

#9
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan bu çalışmayla derenin üzerindeki aydınlatmalar, su biriktirme havzaları ve kaplama çalışmalarının tamamı bitirilecek. Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından birisi bu yılsonuna kadar hizmete alınmış olacak” diye konuştu.

#10
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

#11
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

#12
Foto - Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor

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