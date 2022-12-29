Saklı tarih gün yüzüne çıkıyor!

Çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, restorasyonun tamamlanmasıyla muhteşem bir eserin ortaya çıkacağını belirtti. Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan çalışmalardan gurur duyuyoruz çünkü burası Ordu’nun en tarihi camii. Buradaki işlerimizin yüzde 90’ı bitti. Allah’tan bir mâni olmazsa camiyi Ramazan’da açmayı düşünüyoruz. Çevre düzenlemesini yapacağız. Onun dışında da burada ayrıca kazılar devam ediyor. Cami restorasyonu, çevre düzenlemesi ve kazılarla çalışmaları üç ayrı koldan yürütüyoruz. Kazılar önümüzdeki ay bitecek. Bir bütün halinde hepsini birlikte halkımızın hizmetine ve beğenisine sunacağız. Caminin kapısı ile ilgili özel çalışmalarımız var. Aslı Ankara Etnografya müzesinde. Onun da replikası çıkacak ve yerleştirilecek. Minber çalışmaları bitti. Hepsi hazırlandı ve kalan yüzde 10’luk çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız. Muhteşem bir eser ortaya çıkacak”