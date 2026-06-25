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Türkiye
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Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

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Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

Türkiye geleninde on binlerce kişi çeşitli nedenlerden dolayı soyadını değiştirdi. Başvurularda öne çıkan soyadları ise oldukça dikkat çekiciydi.

#1
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

Türkiye'de birçok kişi, çeşitli nedenlerle soyadını değiştirmek için resmi başvuruda bulunuyor. Özellikle günlük hayatta olumsuz çağrışım yapan soyadları dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

Vatandaşlar, anlamından memnun olmadıkları ya da sosyal yaşamda sorun yaşadıkları soyadlarını değiştirmeyi tercih ediyor. Bu durum son yıllarda daha sık gündeme geliyor.

#3
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

Türkiye'de uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bireylerin soyadı değişikliği taleplerinin temelinde çeşitli kişisel ve sosyal etkenler bulunuyor.

#4
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

Kimi soyadları telaffuzu nedeniyle, kimileri ise taşıdığı anlam sebebiyle değiştirilmek isteniyor. Başvurularda öne çıkan soyadları ise dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

#5
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

İşte Türkiye’de en çok değiştirilen soyadları!

#6
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

10) Kör

#7
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

9) Çıplak

#8
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

8) Çürük

#9
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

7) Karabaş

#10
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

6) Deli

#11
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

5) Çakal

#12
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

4) Coşkun

#13
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

3) Satılmış

#14
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

2) Koyun

#15
Foto - Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu

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