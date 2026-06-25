Bir an önce kurtuldular! En çok değiştirilen soyadlar belli oldu
Türkiye geleninde on binlerce kişi çeşitli nedenlerden dolayı soyadını değiştirdi. Başvurularda öne çıkan soyadları ise oldukça dikkat çekiciydi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye geleninde on binlerce kişi çeşitli nedenlerden dolayı soyadını değiştirdi. Başvurularda öne çıkan soyadları ise oldukça dikkat çekiciydi.
Türkiye'de birçok kişi, çeşitli nedenlerle soyadını değiştirmek için resmi başvuruda bulunuyor. Özellikle günlük hayatta olumsuz çağrışım yapan soyadları dikkat çekiyor.
Vatandaşlar, anlamından memnun olmadıkları ya da sosyal yaşamda sorun yaşadıkları soyadlarını değiştirmeyi tercih ediyor. Bu durum son yıllarda daha sık gündeme geliyor.
Türkiye'de uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bireylerin soyadı değişikliği taleplerinin temelinde çeşitli kişisel ve sosyal etkenler bulunuyor.
Kimi soyadları telaffuzu nedeniyle, kimileri ise taşıdığı anlam sebebiyle değiştirilmek isteniyor. Başvurularda öne çıkan soyadları ise dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.
İşte Türkiye’de en çok değiştirilen soyadları!
10) Kör
9) Çıplak
8) Çürük
7) Karabaş
6) Deli
5) Çakal
4) Coşkun
3) Satılmış
2) Koyun
1) Top
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23