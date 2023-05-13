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Yaşam
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Saklı Cennet keşfedildi

2023-05-13 17:44:12
Saklı Cennet keşfedildi

Saklı Cennet olarak ifade edilen Bekiran Şelalesi son zamanlarda adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

#1
Foto - Saklı Cennet keşfedildi

Ağrı'da bulunan doğanın içinde adeta saklı bir cenneti andıran Bekiran Şelalesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

#2
Foto - Saklı Cennet keşfedildi

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde, adeta saklı bir cenneti andıran Bekiran şelalesine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

#3
Foto - Saklı Cennet keşfedildi

6 metre yüksekliği olan kar suları ve yağmur suyu ile beslenen sert kayalıkların arasından akan serin suyu ile yemyeşil doğada bulunan Bekiran şelalesi muhteşem manzarası ile büyülüyor.

#4
Foto - Saklı Cennet keşfedildi

Ağrının saklı cenneti olarak bilinen gürül gürül akan suyu ile kendine hayran bırakırken, doyumsuz manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise, fotoğraf çekmek ve şehrin stresinden kurtulmak için kendilerini doğaya ve bu eşsiz manzaraya bırakıyor.

#5
Foto - Saklı Cennet keşfedildi

#6
Foto - Saklı Cennet keşfedildi

#7
Foto - Saklı Cennet keşfedildi

#8
Foto - Saklı Cennet keşfedildi

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