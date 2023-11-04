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Medya
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Sakla Beni'de çocukların arasında geçen cinsellik tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

2023-11-04 10:14:29
Sakla Beni'de çocukların arasında geçen cinsellik tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek, Şenay Gürler gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Sakla Beni dizisi ilk bölümündeki bir sahne yüzünden tepki çekmişti. Dizide, iki çocuğun arasında geçen "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun" diyaloğuyla ilgili gelen tepkilerin ardından Bakanlık harekete geçti. Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sakla Beni dizisi ilk bölümüyle tepki çekti. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek’in başrollerini paylaştığı dizide iki çocuk arasında geçen bir diyalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

#1
Foto - Sakla Beni'de çocukların arasında geçen cinsellik tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Sakla Beni’de Uraz Kaygılaroğlu Mete karakterine, Asude Kalebek Naz karakterine, Cemre Baysel ise İncila karakterine hayat veriyor. Dizinin ilk bölümünde Naz, Mete ve İncila’nın yıllar önceki halleri ekrana geldi. Mete ve Naz odada konuşurken İncila’nın onları dinlediği sahneye tepki yağdı. Naz Mete'yi "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun..." sözleriyle yanına çekti. Ardından ise İncila’nın şaşkına döndüğü gösterildi. Naz’ın çığlık atmasının ardından anne ve babaları odaya girdi. Naz’ın yerde yattığı sırada babasının Mete’den hesap sorduğu anlar ekrana geldi.

#2
Foto - Sakla Beni'de çocukların arasında geçen cinsellik tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Tüm bu tepkilerin ardından Bakanlık harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sakla Beni" isimli televizyon dizisinde çocuklarla ilgili ihmal ve istismar şüphesi uyandırabilecek bazı sahnelerle ilişkin, dizi yayınlanmadan önce RTÜK'e başvurduklarını, böyle bir senaryoda çocukların kullanılmasını kesinlikle tasvip etmediklerini açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, "Sakla Beni" adlı dizide, çocuklarla ilgili kamuoyunda da eleştirilere sebep olan sahnelere ilişkin açıklama yaptı. Dizide yer alan bir bölümde çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yer verildiğini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Sakla Beni'de çocukların arasında geçen cinsellik tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti

Çocuklarımızı her türlü ihmal, şiddet, istismardan koruma noktasında medyayı önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüzü her fırsatta ifade ederken böyle bir senaryoda çocuklarımızın kullanılmış olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum."

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