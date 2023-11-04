2023-11-04 10:14:29 Sakla Beni'de çocukların arasında geçen cinsellik tepki çekmişti! Bakanlık harekete geçti
Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek, Şenay Gürler gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Sakla Beni dizisi ilk bölümündeki bir sahne yüzünden tepki çekmişti. Dizide, iki çocuğun arasında geçen "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun" diyaloğuyla ilgili gelen tepkilerin ardından Bakanlık harekete geçti. Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sakla Beni dizisi ilk bölümüyle tepki çekti. Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kelebek’in başrollerini paylaştığı dizide iki çocuk arasında geçen bir diyalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı.