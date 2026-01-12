Komşuda gerilim tırmanıyor! Trump apar topar düğmeye bastı, İran’dan dakikalar içinde çok konuşulacak karşılık geldi
İran ölü sayısının 538'e yükseldiği protestoların önüne geçebilmek için internet ve telefon hatlarını keserken, ABD Başkanı Trump bugün yaptığı açıklamada İran'daki protestoculara Starlink gönderilmesi konusunda Elon Musk ile görüşeceğini söyledi. Trump'ın bu hamlesine jet karşılık veren İran ise ülkede Starlink erişimini engellemek için askeri sinyal bozucu cihazlar konuşlandırdı.