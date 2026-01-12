  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Art niyetlisin işte... Szymanski'ye bayılıyordu! Mourinho niye Benfica'ya istemedi? Ünlü isimlerden “uyuşturucu” itirafı! Kullandıklarını açıkladılar Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu İslam Memiş’ten, ev ve araba alacaklara müjde! “Sizi arayacaklar” diyerek tüm Türkiye’ye duyurdu Uyuşturucu ve fuhuş partileri ayyuka çıkmıştı… Ahlaksızlığın kol gezdiği Bebek Otel’in sahibi bakın ne dedi! Şaka değil gerçek... Müthiş bir rakip... Beşiktaş çıldırmış olmalı Akaryakıta zam miktarı kesinleşti! Bu gece geliyor, depoları hemen doldurun Beşiktaş'la yollarını ayırmıştı! Paulista’nın yeni takımı resmen açıklandı Fenerbahçe aradığını buldu: Genç dahi gitti, lider geldi! 3'ünü çorbaya katıp için: Kanseri uzak tutan tarif!
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Komşuda gerilim tırmanıyor! Trump apar topar düğmeye bastı, İran’dan dakikalar içinde çok konuşulacak karşılık geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Komşuda gerilim tırmanıyor! Trump apar topar düğmeye bastı, İran’dan dakikalar içinde çok konuşulacak karşılık geldi

İran ölü sayısının 538'e yükseldiği protestoların önüne geçebilmek için internet ve telefon hatlarını keserken, ABD Başkanı Trump bugün yaptığı açıklamada İran'daki protestoculara Starlink gönderilmesi konusunda Elon Musk ile görüşeceğini söyledi. Trump'ın bu hamlesine jet karşılık veren İran ise ülkede Starlink erişimini engellemek için askeri sinyal bozucu cihazlar konuşlandırdı.

1
#1
Foto - Komşuda gerilim tırmanıyor! Trump apar topar düğmeye bastı, İran’dan dakikalar içinde çok konuşulacak karşılık geldi

İran yönetimi protestoların önüne geçebilmek için ülkedeki internet ve telefon hatlarını kesti. Günlerdir kapalı olan internet için bugün açıklama yapan ABD Başkanı Trump ise İran'daki protestoculara Starlink gönderilmesi konusunda Elon Musk ile görüşeceğini söyledi.

#2
Foto - Komşuda gerilim tırmanıyor! Trump apar topar düğmeye bastı, İran’dan dakikalar içinde çok konuşulacak karşılık geldi

Trump'ın bu sözlerinden dakikalar sonra ise Tahran yönetiminden karşılık geldi. İran, ülkede Starlink erişimini engellemek için askeri sinyal bozucu cihazlar konuşlandırdı.

#3
Foto - Komşuda gerilim tırmanıyor! Trump apar topar düğmeye bastı, İran’dan dakikalar içinde çok konuşulacak karşılık geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

bu katiler kendilerini dünyanın sahibi sanıyorlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Teknoloji

Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zekâ destekli mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1’in Atış, Seyir ve Dalış Testi görüntülerini..
Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı
Gündem

Ulusalcı generallerin "100 bin asker" yalanı çöktü! Terör elebaşı Mazlum Abdi köşeye sıkıştı

Terör örgütü PKK-SDG, ağır bir bozguna uğradı. Halep’in stratejik noktaları olan Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde varlık gösteremeyen ..
Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi
Gündem

Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi

CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir tartışma programında, seviye adeta yerlere serildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ..
Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak
Ekonomi

Bayram ikramiyesine zam oranı da belli oldu! Emekliler bayramlarda 10 bin lira ikramiye alacak

En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emekli, gözünü mart ayında yatırılacak bayram ikramiyelerine çevi..
Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…
Gündem

Özgür Özel Ankara’daki susuzluğun nedenini ortaya çıkardı! Meğer Erdoğan…

CHP genel başkanı Özgür Özel, Ankara’da Mansur Yavaş yönetiminin beceriksizliği nedeniyle baş gösteren su sıkıntısını akılalmaz bir iddiayla..
Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit!
Gündem

Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit!

Siyonizmin Amerika'daki en azılı tetikçilerinden olan sözde din adamı John Hagee, İslam dünyasını ve Türkiye'yi hedef alan kan dondurucu hez..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23