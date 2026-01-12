İran'da sokaklar ceset torbalarıyla doldu: Ölü sayısı belli oldu!
İran'da başlayan ve tüm ülkeye yayılan protestoların bilançosu ağırlaşırken, İranlılar yakınlarının cansız bedenlerini ceset torbalarında arıyorlar.
İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor.
CAN KAYBI 538'E YÜKSELDİ 16. gününde; gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e çıktı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde ölenlerin 490'ının gösterici, 48'inin emniyet görevlisi olduğunu duyurdu.
YAKLAŞIK 11 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.
CESET TORBALARI ARASINDA YAKINLARINI ARADILAR Gösteriler devam ederken, kentin güneyindeki Kahrizak Adli Tıp Merkezi'nde acı manzaralar kaydedildi.
CANSIZ BEDENLER KAMYONETE YÜKLENEREK TAŞINDI Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yüzlerce ceset torbası yer aldı. Kamyonetlere yüklenen ceset torbalı merkezden uzaklaştırıldı.
Bölgede çekilen videolarda aileler ceset torbaları arasında protestolarda öldürülen yakınlarını ararken görüldü./ kaynak: ensonhaber
