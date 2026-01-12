  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı
Giriş Tarihi:

Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında, uzman erbaşların belirli şartlar sonrasında devlet memuru statüsüne geçirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yıllardır çözüm bekleyen uzman çavuş camiasında umut oluşturan bu açıklama, somut adımlar ve bağlayıcı yasal düzenlemeler beklentisini de yeniden gündeme taşıdı.

#1
Foto - Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Ali Tilkici, Bakan Güler’in açıklamalarını olumlu bulduklarını ancak uzman çavuşların sorunlarının yalnızca görev sonrası memuriyete geçiş meselesiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Tilkici’ye göre asıl sorun, uzman çavuş mesleğinin yapısal hale gelmiş kronik özlük hakları problemleri.

#2
Foto - Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

Genel Başkan Ali Tilkici, halen görevde bulunan yaklaşık 230 bin uzman çavuşun kadrosuz ve sözleşmeli statüde görev yapmasının ciddi bir adaletsizlik meydana getirdiğini belirtti. Uzman çavuşların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki omurgasını oluşturduğunu ifade eden Tilkici, buna rağmen mesleki güvenceden yoksun bırakılmalarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Her sözleşme yenileme döneminde yaşanan belirsizliklerin yalnızca personeli değil, ailelerini de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Tilkici, kadro sorununun ertelenmeden ve kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

Uzman çavuşların yaşadığı sorunların kadroyla sınırlı olmadığını vurgulayan Tilkici; sağlık, sicil, atama ve rütbe başlıklarında da ciddi mağduriyetler bulunduğunu ifade etti. Tilkici, sağlık yeteneği değerlendirmelerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için yürürlükte olan “Silahlı Kuvvetlerdeki Personelin Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” hükümlerine uygun şekilde düzenlenmesi ve uygulanması gerektiğini belirtti. Mevcut uygulamaların personeli korumaktan uzak olduğunu söyleyen Tilkici, bu alanda açık ve bağlayıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

#4
Foto - Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

Öte yandan rütbelerin ve görev sürelerinin kıdemden sayılmaması, uzun yıllar zorlu koşullarda görev yapan uzman çavuşların emeğinin yok sayılması olarak değerlendiriliyor. Bu başlıkların tamamının bütüncül bir yasal düzenleme ile ele alınması gerektiği ifade ediliyor.

#5
Foto - Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, emeklilik sonrası ortaya çıkan tabloya da dikkat çekti. Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin emekli uzman çavuşun, aldıkları maaşlarla açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Tilkici, 55–60 yaş aralığındaki birçok emekli uzman çavuşun geçimini sağlayabilmek için güvenlik görevlisi, site bekçisi ya da AVM görevlisi olarak çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

#6
Foto - Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

Tilkici, “Bir ömür vatan savunmasında, terörle mücadelede ve sınır hattında görev yapmış askerlerin bu şartlarda yaşamaya mecbur bırakılması, bir asker emeklisine yakışmamaktadır” dedi.

#7
Foto - Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

Ali Tilkici, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamalarının sahada karşılık bulabilmesi için yalnızca çalışma başlatılmasının yeterli olmadığını vurguladı. Mevcut kanun maddelerinin eksiksiz uygulanması ve yeni düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sorunların parça parça değil, tek ve kapsamlı bir yasa ile ele alınması gerektiğini belirten Tilkici, uzman çavuşların beklentisini şu sözlerle özetledi: “Görevdeyken mesleki güvence ve adil özlük hakları, emekli olduğumuzda ise insanca yaşam koşulları istiyoruz.”

