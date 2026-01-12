Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında, uzman erbaşların belirli şartlar sonrasında devlet memuru statüsüne geçirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yıllardır çözüm bekleyen uzman çavuş camiasında umut oluşturan bu açıklama, somut adımlar ve bağlayıcı yasal düzenlemeler beklentisini de yeniden gündeme taşıdı.