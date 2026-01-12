Uzman Çavuşların Kadro ve Özlük Hakları Gündemde: TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’den Kapsamlı Kanun Çağrısı

Genel Başkan Ali Tilkici, halen görevde bulunan yaklaşık 230 bin uzman çavuşun kadrosuz ve sözleşmeli statüde görev yapmasının ciddi bir adaletsizlik meydana getirdiğini belirtti. Uzman çavuşların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki omurgasını oluşturduğunu ifade eden Tilkici, buna rağmen mesleki güvenceden yoksun bırakılmalarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Her sözleşme yenileme döneminde yaşanan belirsizliklerin yalnızca personeli değil, ailelerini de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Tilkici, kadro sorununun ertelenmeden ve kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.