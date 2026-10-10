Üsküdar’da Gazze çığlığı: ‘Toprağın Altındaki Çocuklar’

"BİZ, BU ÇOCUKLARI UNUTMAYACAĞIZ": Filistin halkının sesini duyurmak, yaşadığı acıları görünür kılmak ve İsrail'in karşısında olduklarını ifade etmek için bu meydandan haykırdıklarının altını çizen Kabaktepe, şunları kaydetti: "Dünyanın sessizliği ve çifte standardını kabul edilemez buluyoruz. Buradan dünya devletlerine, uluslararası kuruluşlara, özellikle İsrail'le ilişkisi olup İsrail'in yaptığı zulmü engelleme kapasitesi olan başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere hep beraber sesleniyoruz. 'İnsan hakları, uluslararası hukuk, evrensel değerler çerçevesinde lütfen harekete geçiniz.' diyoruz. 'Toprağın altındaki çocuklar' diyerek bir kez daha insanlığın vicdanına sesleniyoruz. Toprağın altına gömülen her çocuk, yalnızca bir ailenin değil bütün insanlığın kaybıdır. Yıkılan her okul, yarım bırakılan her eğitim hayatı, susturulan her çocuk, geleceğimizden eksiltilen bir parçadır. Biz, bu çocukları unutmayacağız. İsimleri bilinmeyenleri, mezarlarına ulaşılamayanları, açlıkla ve hastalıkla mücadele edenleri, okuluna dönemeyenleri unutmayacağız. Onların hikayelerini anlatmaya, haklarını savunmaya ve yaşananların hesabının sorulması için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz." İki gün sürecek etkinliğe ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan da katıldı.