Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

"İstanbul Havalimanı, 2025 yılında 2,1 milyon ton kargo ile Avrupa'da söz sahibi konuma geldi ve FedEx ile Trendyol hangarları hizmete açıldı. Bu başarıları daha da ileri taşımak için Ticaret Bakanlığımızca yürütülen yurt içi aktarım merkezi mevzuat çalışmalarına Bakanlık olarak katkı sağlıyoruz. Transit e-ticaret, uluslararası sipariş karşılama, konsolidasyon, gümrük entegrasyonu, ön beyan ve iade eşya düzenlemeleriyle İstanbul Havalimanı'nı e-ticaret merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Kavramsal ve konsept mimari tasarımı tamamlanan İstanbul e-Ticaret Lojistik Merkezini gelecek dönemlerde devreye almayı hedefliyoruz." Uraloğlu, birçok Avrupa ülkesinde mevcut hava ulaştırma anlaşmalarındaki frekans ve tayin limitlerine de ulaştıklarını, bu durumun bazı pazarlarda taşıyıcıların ilave frekans veya yeni hat açmasını da güçleştirdiğini anlatarak, bu kapsamda Avrupa pazarındaki mevcut hakları en verimli şekilde kullanmayı ve karşılıklılık ilkesi kapsamında ilave kapasite için temasları sürdürdüklerini, ihtiyaç duyulan yeni imkanlar sağlamayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirtti.