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Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

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Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

Başkan Erdoğan'ın "hava yolu halkın yolu olacak" vizyonuyla sivil havacılıkta yeni bir çağ başlattıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hedefimiz açık, daha fazla ülke, nokta, frekans, daha güçlü kargo ağı ve küresel havacılığın karar mekanizmalarında daha güçlü bir Türkiye. Bu hedef doğrultusunda kamu ve özel sektörümüzle çalışmaya ve Türk sivil havacılığını daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

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Foto - Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

Sapanca ilçesindeki bir otelde Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneğince (TÖSHİD) düzenlenen 1. Ulusal Havacılık Şurası İzleme ve Değerlendirme Zirvesi'nde konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesinde, yaklaşık 1,6 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığını belirterek, bu coğrafi avantajı doğru okuyarak havacılık stratejilerini küresel ölçekte ve bütüncül anlayışla planladıklarını söyledi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hava yolu halkın yolu olacak" vizyonuyla sivil havacılıkta başarılarla dolu yeni çağ başlattıklarını ve son 24 yılda büyük atılımları hayata geçirdiklerini dile getirerek, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e yükselttiklerini kaydetti.

#2
Foto - Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

Bakan Uraloğlu, gelecek dönemde yapımları süren Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla bu sayıyı 60'a çıkaracaklarına dikkati çekerek, 2002'de 34,5 milyon olan toplam yolcu sayısını 2025'te 247 milyona çıkardıklarını ifade etti. Toplam hava aracı sayısını 489'tan Eylül 2026'da 2 bin 562'ye çıkardıklarını, hava yolu işletmelerinde bulunan uçak sayısının 162'den 872'ye yükseldiğini belirten Uraloğlu, koltuk kapasitesini 27 bin 500'den 165 bin 586'ya, kargo kapasitesinin ise 303 bin kilogramdan 2,9 milyon kilograma çıktığı bilgisini paylaştı. Uraloğlu, bu başarıların yalnızca kamunun değil, hava yolu işletmelerinden yer hizmetleri kuruluşlarına, bakım kuruluşlarından genel havacılık işletmelerine kadar bütün sektörün ortak başarısı olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

"Hava yolu firmalarının başarıları ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor" Körfez bölgesindeki gelişmeler nedeniyle artan maliyetler karşısında Antalya, Adnan Menderes, Dalaman ve Bodrum havalimanlarında yolcu hava araçlarına yönelik yer hizmetleri tarifesinde uygulanan yüzde 50 oranındaki dönemsel indirimleri, 2026 yılı tarife revizyonları kapsamında yıl geneline yaydıklarını anlatan Uraloğlu, böylece sektörün önemli bir ayağı olan yer hizmetleri kuruluşlarının rekabet gücünü desteklemeyi sürdürdüklerini kaydetti. Uraloğlu, hava yolu firmalarının başarılarının ülke ekonomisine büyük katkı da sağladığına işaret ederek, "2025 yılsonu itibarıyla ilk 10 ihracatçı firmamız içinde 3 hava yolu şirketimiz yer alıyor. Hizmet ihracatımızın toplamı 125 milyar dolara ulaşırken, ilk 10 havacılık firmamızın ihracatı yaklaşık 29 milyar doları bulmuştur." diye konuştu.

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Foto - Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

"890 haftalık ilave yolcu ve kargo trafik hakkı elde ettik" Son 4 yılda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 87 müzakere ve mektup teatisi sonucunda yaklaşık 890 haftalık ilave yolcu ve kargo trafik hakkı elde ettiklerini bildiren Uraloğlu, bu hakların yeni hatlara, daha fazla frekansa, yeni uçuş noktalarına dönüştüğünü, Suudi Arabistan, Kuveyt, Özbekistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Vietnam, Filipinler, Avustralya, Cezayir ve Tayland gibi önemli pazarlarda ciddi kapasite artışlarını sağladıklarını anlattı. Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki açılımlarını stratejik önceliklerinden biri haline getirdiklerini, Çin ile haftalık yolcu trafik hakkını 21'den 49'a çıkardıklarını, Hong Kong, Singapur, Kazakistan, Özbekistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yolcu, kargo ve 5'inci trafik haklarını önemli ölçüde geliştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, kargo taşımacılığında da önemli kazanımlar elde ettiklerini, Kanada'da haftalık 7 olan kargo kapasitesini sınırsız hale getirdiklerini kaydetti. Uraloğlu, kargo haklarını Vietnam'da 10'dan 28'e, Kazakistan'da 7'den 38'e, Hong Kong'da 7'den 14'e çıkardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

#5
Foto - Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

"İstanbul Havalimanı, 2025 yılında 2,1 milyon ton kargo ile Avrupa'da söz sahibi konuma geldi ve FedEx ile Trendyol hangarları hizmete açıldı. Bu başarıları daha da ileri taşımak için Ticaret Bakanlığımızca yürütülen yurt içi aktarım merkezi mevzuat çalışmalarına Bakanlık olarak katkı sağlıyoruz. Transit e-ticaret, uluslararası sipariş karşılama, konsolidasyon, gümrük entegrasyonu, ön beyan ve iade eşya düzenlemeleriyle İstanbul Havalimanı'nı e-ticaret merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Kavramsal ve konsept mimari tasarımı tamamlanan İstanbul e-Ticaret Lojistik Merkezini gelecek dönemlerde devreye almayı hedefliyoruz." Uraloğlu, birçok Avrupa ülkesinde mevcut hava ulaştırma anlaşmalarındaki frekans ve tayin limitlerine de ulaştıklarını, bu durumun bazı pazarlarda taşıyıcıların ilave frekans veya yeni hat açmasını da güçleştirdiğini anlatarak, bu kapsamda Avrupa pazarındaki mevcut hakları en verimli şekilde kullanmayı ve karşılıklılık ilkesi kapsamında ilave kapasite için temasları sürdürdüklerini, ihtiyaç duyulan yeni imkanlar sağlamayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirtti.

#6
Foto - Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

"Hava ulaştırma politikasını tek taraflı büyüme anlayışıyla yürütmüyoruz" Hava ulaştırma politikasını da tek taraflı büyüme anlayışıyla yürütmediklerini, karşılıklılık ilkesi kapsamında Türkiye'ye sefer düzenleyen yabancı hava yolu işletmelerinin sayısının ve uçuş çeşitliliğinin artmasını da desteklediklerini kaydeden Uraloğlu, "Daha fazla bağlantı, daha fazla turist, ihracat, ticaret ve Türkiye'nin dünyaya daha güçlü bağlanması anlamına geliyor." dedi. Uraloğlu, ülkenin havacılık alanındaki teknik kabiliyetini ve sertifikasyon kapasitesini geliştirmeyi de son derece önemsediklerinden, havacılık sektöründeki büyümeye paralel uçak bakım, yedek parça imalatı ve modifikasyon gibi alanlarda önemli atılımlar gerçekleştirdiklerinden bahsederek, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı ve Gökbey Helikopterinin sertifikalandırılmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

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