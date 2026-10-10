Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye

"890 haftalık ilave yolcu ve kargo trafik hakkı elde ettik" Son 4 yılda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 87 müzakere ve mektup teatisi sonucunda yaklaşık 890 haftalık ilave yolcu ve kargo trafik hakkı elde ettiklerini bildiren Uraloğlu, bu hakların yeni hatlara, daha fazla frekansa, yeni uçuş noktalarına dönüştüğünü, Suudi Arabistan, Kuveyt, Özbekistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Vietnam, Filipinler, Avustralya, Cezayir ve Tayland gibi önemli pazarlarda ciddi kapasite artışlarını sağladıklarını anlattı. Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki açılımlarını stratejik önceliklerinden biri haline getirdiklerini, Çin ile haftalık yolcu trafik hakkını 21'den 49'a çıkardıklarını, Hong Kong, Singapur, Kazakistan, Özbekistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yolcu, kargo ve 5'inci trafik haklarını önemli ölçüde geliştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, kargo taşımacılığında da önemli kazanımlar elde ettiklerini, Kanada'da haftalık 7 olan kargo kapasitesini sınırsız hale getirdiklerini kaydetti. Uraloğlu, kargo haklarını Vietnam'da 10'dan 28'e, Kazakistan'da 7'den 38'e, Hong Kong'da 7'den 14'e çıkardıklarını belirterek, şöyle devam etti: