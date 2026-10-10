Bu yöntemler masada artık: Yumurta haşlarken sürekli çatlıyorsa bunu deneyin!

Yumurta haşlamak mutfağın en basit işlemlerinden biri gibi görünse de kusursuz kıvamı yakalamak her zaman o kadar kolay olmayabiliyor. Özellikle haşlama sırasında çatlayan yumurtalar, beyazının dışarı taşmasına ve istediğiniz kıvamın bozulmasına neden olabiliyor. Neyse ki uygulaması son derece kolay 3 küçük yöntemle bu sorunun önüne geçmek mümkün. İşte yumurta haşlarken çatlama derdini mutfağınızdan uzaklaştıracak o yöntemler...