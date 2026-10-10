İnan: Şebekelerin elinize tutuşturduklarını okumayın! Dedikodulara baksak Özel Manisa’da sokağa çıkamaz

'SİZ ÇOK ZARAR GÖRÜRSÜNÜZ' İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Özgür Özel'e Manisa'dan söylüyorum. Bir zamanlar FETÖ'cülerin ellerine tutuşturdukları notları okuduğunuz gibi burada diğer şebekelerin ellerinize tutuşturduğu notları okumayın. Elinizde bir belge, bir doküman varsa yargı orada. Yargıya gidin, belgelerinizi ve şikayetlerinizi yapın. Ama bir dayanağı olmayan dedikodularla hareket ederseniz çok zararlı çıkarsınız. Sayın Özgür Özel, siz çok zarar görürsünüz. Sayın Özgür Özel hakkındaki dedikodularla hareket edecek olsak ve biz bunları söylesek, Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz. Bizim alnımız ak, başımız dik. Milletimize olan sorumluluğumuzu her zaman hatırlayan kadrolarımız var. Bu azmimize hiç kimse engel olamaz. Kim bu konuda partimizi yıpratmaya çalışırsa bizden hak ettiği cevabı alacaktır."