İnan: Şebekelerin elinize tutuşturduklarını okumayın! Dedikodulara baksak Özel Manisa’da sokağa çıkamaz
Fon krizi üzerinden iftira üreten Yeni Parti’yi ve Özgür Özel’i sert sözlerle eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bir zamanlar FETÖ'cülerin ellerine tutuşturdukları notları okuduğunuz gibi burada diğer şebekelerin ellerinize tutuşturduğu notları okumayın. Elinizde bir belge, bir doküman varsa yargı orada. Yargıya gidin. Eğer dedikodular üzerinden hareket edecek olsak, Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Manisa'da sokağa çıkamaz" dedi.