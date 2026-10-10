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Bakan Uraloğlu, Sapanca’daki zirvede konuştu: Hedefimiz havacılıkta sınır tanımayan Türkiye İnan: Şebekelerin elinize tutuşturduklarını okumayın! Dedikodulara baksak Özel Manisa’da sokağa çıkamaz Patronun dedikodusunu yapınca kovuldu! Mahkeme kararını verdi! Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar 3D yazıcı satışa çıkacak: BİM 13-16 Ekim kataloğu yayımlandı! Üsküdar’da Gazze çığlığı: ‘Toprağın Altındaki Çocuklar’ Kırmızı kartı yedi 'Ağır abisi'yle birlikte maçını izledi! Bu yöntemler masada artık: Yumurta haşlarken sürekli çatlıyorsa bunu deneyin!
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Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Group, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan ülkeye insansız hava araçlarında kullanılmak üzere mühimmat sattı.

#1
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Group, Fas Silahlı Kuvvetleri'ne Desert Sting-16 mühimmatı tedarik etmek üzere sözleşme imzaladı.

#2
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Mühimmatlar, Fas’ın 2021 yılından bu yana kullandığı Bayraktar TB2 SİHA’larda kullanılacak. Fas Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mühimmat seçeneklerini genişletmeye hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli EDGE Group, Fas’a Desert Sting-16 mühimmatı ihraç etmek üzere anlaşmaya vardı.

#3
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Sözleşme, EDGE Group ile Fas Ulusal Savunma İdaresi arasında imzalandı. Anlaşma kapsamında tedarik edilecek mühimmatların, Fas Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı Bayraktar TB2 platformlarında görev yapması öngörülüyor.

#4
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

BAE tarafından geliştirilen Desert Sting mühimmatının Bayraktar TB2 ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar daha önce gerçekleştirildi.

#5
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Baykar, Abu Dabi yönetiminin talebi üzerine Desert Sting mini akıllı mühimmatını Bayraktar TB2’nin görev bilgisayarına tanıttı. Böylece mühimmatın TB2 platformunda kullanılmasına yönelik entegrasyon çalışmaları yürütüldü.

#6
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Bayraktar TB2 SİHA’ları 2021 yılından bu yana envanterinde bulunduran Fas, yeni mühimmat tedarikiyle platformun kullanabileceği silah seçeneklerini artırmayı hedefliyor.

#7
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

EDGE Group ile imzalanan sözleşme, Türk yapımı bir insansız hava aracında üçüncü bir ülkenin geliştirdiği mühimmatın kullanılmasına yönelik uluslararası savunma sanayii iş birliği örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

#8
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli EDGE Group tarafından üretilen Desert Sting-16 (DS-16) mini akıllı mühimmatının Türkiye'deki doğrudan muadili, Roketsan tarafından geliştirilen ve Türk SİHA'larının ana vurucu gücünü oluşturan MAM-L (Mikro Akıllı Mühimmat) ve MAM-C ailesidir.

#9
Foto - Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar

Ağırlık ve operasyonel konsept açısından bakıldığında, yaklaşık 23 kg ağırlığındaki lazer güdümlü Desert Sting-16, 22 kg ağırlığa sahip olan Roketsan MAM-L ile birebir aynı sınıfta yer alır ve benzer bir çalışma prensibine sahiptir.

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