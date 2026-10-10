Olacak iş değil: Bayraktar TB2 SİHA'lara mühimamatı Türkiye'den değil BAE'den aldılar
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Group, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan ülkeye insansız hava araçlarında kullanılmak üzere mühimmat sattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Group, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan ülkeye insansız hava araçlarında kullanılmak üzere mühimmat sattı.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli EDGE Group, Fas Silahlı Kuvvetleri'ne Desert Sting-16 mühimmatı tedarik etmek üzere sözleşme imzaladı.
Mühimmatlar, Fas’ın 2021 yılından bu yana kullandığı Bayraktar TB2 SİHA’larda kullanılacak. Fas Silahlı Kuvvetleri, envanterindeki Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) mühimmat seçeneklerini genişletmeye hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli EDGE Group, Fas’a Desert Sting-16 mühimmatı ihraç etmek üzere anlaşmaya vardı.
Sözleşme, EDGE Group ile Fas Ulusal Savunma İdaresi arasında imzalandı. Anlaşma kapsamında tedarik edilecek mühimmatların, Fas Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı Bayraktar TB2 platformlarında görev yapması öngörülüyor.
BAE tarafından geliştirilen Desert Sting mühimmatının Bayraktar TB2 ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar daha önce gerçekleştirildi.
Baykar, Abu Dabi yönetiminin talebi üzerine Desert Sting mini akıllı mühimmatını Bayraktar TB2’nin görev bilgisayarına tanıttı. Böylece mühimmatın TB2 platformunda kullanılmasına yönelik entegrasyon çalışmaları yürütüldü.
Bayraktar TB2 SİHA’ları 2021 yılından bu yana envanterinde bulunduran Fas, yeni mühimmat tedarikiyle platformun kullanabileceği silah seçeneklerini artırmayı hedefliyor.
EDGE Group ile imzalanan sözleşme, Türk yapımı bir insansız hava aracında üçüncü bir ülkenin geliştirdiği mühimmatın kullanılmasına yönelik uluslararası savunma sanayii iş birliği örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli EDGE Group tarafından üretilen Desert Sting-16 (DS-16) mini akıllı mühimmatının Türkiye'deki doğrudan muadili, Roketsan tarafından geliştirilen ve Türk SİHA'larının ana vurucu gücünü oluşturan MAM-L (Mikro Akıllı Mühimmat) ve MAM-C ailesidir.
Ağırlık ve operasyonel konsept açısından bakıldığında, yaklaşık 23 kg ağırlığındaki lazer güdümlü Desert Sting-16, 22 kg ağırlığa sahip olan Roketsan MAM-L ile birebir aynı sınıfta yer alır ve benzer bir çalışma prensibine sahiptir.
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