Sakarya'nın nadide mekanlarından: Kent Park - 2
Kent merkezinde, 160 bin m² alanın enkazdan yeşile dönüştürülmesiyle oluşan Kentpark, insanların yorucu şehir yaşamından arınarak soluk alabilecekleri bir mekân haline getirildi.
Eski Zirai Donatım Kurumu Fabrikası arazisine inşa edilen ve yaklaşık 4.500 metrelik yürüyüş alanına sahip, Kentparktaki doğal ortam ve ağaçlar korunarak tüm yüzey çimlendirildi.
Parkta 14.000 m² gölet bulunuyor. Kentpark, yanına kurulduğu Çark Deresi sayesinde her mevsim yem yeşil.
Parkın orta yerine inşa edilen gölet ve üzerinde yer alan adacıklara ulaşmak için 2 köprü inşa edildi.
Adacıklardaki ağaç gölgeleriyle serin ve huzurlu bir ortamın sunulduğu parkta spor yapmak için de faklı bölümler de bulunmaktadır.
Ayrıca Kentpark’ta faaliyette olan 2 büfe ve 1 kıl çadır mevcuttur.
Kıl çadırın içerisi sedirlerle şekillendirilmiş olup çayı, kahvesi, enfes kumpiri, gözlemesi ve bardakta tarhanasıyla doğal güzellikler içeresinde kır keyfini yaşanmaktadır.
Konser organizasyonları başta olmak üzere birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Kentpark, Adapazarı halkının en fazla tercih ettiği dinlenme mekânlarından biri haline geldi.