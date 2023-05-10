Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İlk günlerden beri, 'Sürekli yapamazsınız, Nasıl yapacaksınız?' diyenleri 'Yapsanız da satamazsınız' diyenleri 'Fabrikası, üretimi bile yok' diyenleri yani her fırsatta gözümüze baka baka fabrikayı göre göre yalan söyleyenleri, karalamaya çalışanlara ve her türlü yalanı uyduranlara işte hakikat. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Maliye Bakanımızın himmetleriyle, destekleriyle arabamızı sizlerin hizmetine getirdik. Birileri soruyor 'Başkanıma emanet falan mıdır?' emanet falan değil bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Cumhurbaşkanımızın emirleriyle kurdurulan fabrikanın bu ürünü Sakarya Büyükşehir'in kendi imkanlarıyla almış olduğu Togg'dur. Hayırlı olsun Sakarya'm. Birileri kendi aralarında didişe dursun. Biz durmak yok, yola devam, diyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.