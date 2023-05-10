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Teknoloji-Bilişim
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Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

2023-05-10 19:08:54
Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, vatandaşlarla buluşturuldu.

#1
Foto - Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bugün, şehirde uzun zamandır merakla beklenen yerli otomobil Togg'u getirdi.

#2
Foto - Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Başkan Ekrem Yüce tarafından teslim alınan Togg, Sakarya'nın sokaklarında ilk turunu attı.

#3
Foto - Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Programın düzenlendiği saatte Atatürk Bulvarı, Yeni Camii, Ankara Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yüzlerce kişi toplandı ve Türkiye'nin gururu olan otomobili coşkuyla karşıladı.

#4
Foto - Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Meydanda sergilenmek üzere park edilen araç bugünden itibaren Sakarya'da görücüye çıktı.

#5
Foto - Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Yerli otomobilin tüm detaylarını inceleyen Sakaryalılar, meydanda ciddi yoğunluk oluşturdu.

#6
Foto - Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Gemlik mavisi olan Togg T10X önümüzdeki günler de Başkan Yüce ve ekibinin 14 Mayıs seçimleri için yürüttüğü çalışmalar için yollarda olacak.

#7
Foto - Sakarya'da TOGG heyecanı! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İlk günlerden beri, 'Sürekli yapamazsınız, Nasıl yapacaksınız?' diyenleri 'Yapsanız da satamazsınız' diyenleri 'Fabrikası, üretimi bile yok' diyenleri yani her fırsatta gözümüze baka baka fabrikayı göre göre yalan söyleyenleri, karalamaya çalışanlara ve her türlü yalanı uyduranlara işte hakikat. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Maliye Bakanımızın himmetleriyle, destekleriyle arabamızı sizlerin hizmetine getirdik. Birileri soruyor 'Başkanıma emanet falan mıdır?' emanet falan değil bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Cumhurbaşkanımızın emirleriyle kurdurulan fabrikanın bu ürünü Sakarya Büyükşehir'in kendi imkanlarıyla almış olduğu Togg'dur. Hayırlı olsun Sakarya'm. Birileri kendi aralarında didişe dursun. Biz durmak yok, yola devam, diyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzu adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

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