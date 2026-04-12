Saat ve dakikalar neden 60’a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş...

Sol elinizin baş parmağıyla diğer dört parmağınızdaki eklemleri tek tek sayın: 12 sayısına ulaşırsınız. Sağ elinizin her bir parmağını ise bu 12'li setleri işaretlemek için kullandığınızda (12x5), karşınıza 60 çıkar. Ayrıca 60, matematiksel bir "süper sayı"dır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 dahil olmak üzere tam 12 farklı sayıya bölünebilir. Bu da antik çağda ticaret, tarım ve miras paylaşımları için muazzam bir pratiklik sağlıyordu. Babilliler ise Sümerlerden aldıkları 60'lık sistemi gökyüzü gözlemlerine taşıdı. Onlar için dakika ve saniye, sadece zamanı değil; yıldızların ve gezegenlerin gökyüzündeki mesafelerini ölçmek demekti. Bugün kullandığımız internet protokollerinden navigasyon sistemlerine kadar tüm dijital ağlar, aslında binlerce yıl önce kil tabletlere kazınan o antik matematik üzerine kurulu. 20. yüzyılda saniyeyi "atom saatleriyle" yeniden tanımlamış olsak bile, o 60'lık yapıdan vazgeçemedik. Görünüşe göre, Sümerlerin parmak eklemleriyle yaptığı o basit hesap, insanlık var olduğu sürece bileğimizdeki saatlerde yaşamaya devam edecek.