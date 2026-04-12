  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saat ve dakikalar neden 60'a bölünür? Bileğinizdeki saatte sır var! Para birimlerine kadar her şey hapsolmuş... Altın piyasasında dev dalga! Rekorlar ve sert düşüşlerin ardından yatırımcı 'bekle-gör' moduna geçti! Halit Akçatepe'nin kızından şaşırtan itiraf: 'Babamdan öğrendiğim en önemli şey' Ukrayna'da 10 yıllık sorun: 40-50 bin grivnaya kadar kazanıyorlar! Ülke için tehlike çanları çalıyor Beşiktaş'ta ilk ayrılık çok yakın! İtalya'ya kiralık olarak gönderilmişti Fenerbahçe'nin gündemindeki isimden transfer açıklaması: Hiçbir seçeneği dışlamıyorum! Gençler büyük tehdit altında
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ukrayna'da sertifikalı öğretmenlerin yükselişine rağmen okullarda çalışmaya başlamaması büyük bir sorun olarak ortaya çıkıyor...

#1
Ukrayna Yüksek Rada Eğitim, Bilim ve İnovasyon Komitesi Başkanı Sergey Babak’a göre, genç personel durumu eğitimin devamlılığı için kritik bir öneme sahip. Farklı yaşlardaki öğretmen sayısının nasıl değiştiğini analiz ettiler.

#2
Babak “Son 10 yılda, 30 yaş altı öğretmen sayısı yarıya indi. Bu kişiler öğretmenlik mesleğine girmiyorlar. Her yıl üniversitelerden pedagoji eğitimi almış 10,000 öğrenci yetiştiriyoruz. Ortalama olarak, bunların ’sinden biraz daha azı bu mesleğe başlıyor. 8,000 öğretmen adayı öğretmen olarak işe başlamıyor, başka işlere yöneliyor. Bu bizim için çok önemli bir sorun.” diye belirtti. 10,000 yeni uzmanın gökten düşen bir rakam olmadığını, ülkedeki öğretmen sayısının istikrarlı kalması için her yıl ihtiyaç duyulan kişi sayısı olduğunu vurguladı. Ona göre, bu sorun ancak maaş reformu ile çözülebilir.

#3
Babak “Yasada neden üç asgari ücret öngörülmüştü? Bunlar genç bir öğretmen için üç asgari ücrettir. Üniversiteden mezun olan genç bir öğretmenin ilk işine girip düzgün bir maaş alabilmesi önemlidir. Üç asgari ücret yaklaşık 25 bin grivnadır ve ülkedeki ortalama maaş şu anda 27 bin liradır. Bu, başlangıç için bir miktardır. Ve deneyim kazandıkça, 40-50 bin grivnaya kadar daha fazla kazanabilir. Ve biz bunu Bakanlar Kurulu’ndan talep ettik ve son dört aydır bunu talep ediyoruz.” diye vurguladı.

#4
Ayrıca, öğretmen maaşları düzeyi ile eğitim kalitesi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu doğrulayan OECD çalışmalarına atıfta bulunarak uluslararası deneyime de dikkat çeken Babak “Okullarımızdaki öğretmenlerin ortalama yaşı şu anda 47-48 civarında. Bu tam olarak ortalama yaş, yani üniversiteden yeni mezun gençler de var, 70 yaş üstü olanlar da. Ve objektif nedenlerden dolayı uzmanlarımızı kaybedeceğiz: Yaşlılar mesleği bırakacak, ama gençler de gelmeyecek.” diye durumu özetledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23