Burnunuzun ucundaki cellat: Koku kirliliği ömrü kısaltıyor

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ Sürekli kötü bir kokuya maruz kalmak, hayatın birçok alanına sızabilir ve insanların yaşam tarzlarını değiştirmesine neden olabilir. Bu değişiklikler bazen sağlığa zarar verebilir ve "uyumsuz davranışlar" olarak adlandırılır. Örneğin, insanlar sıcak bir günde bile pencereleri kapalı tutmak zorunda hissedebilir ya da dışarı çıkıp egzersiz yapmaktan veya arkadaşlarıyla vakit geçirmekten kaçınabilir. Westbury'de yaşayan Corner, "Bu durum sosyal hayatınızı etkiliyor" diyor. "Yazın mangal yaptığınızda üzerinizin başınızın kokmamasını umuyorsunuz." Bununla birlikte, aynı koku herkesi aynı şekilde etkilemez. Bazı insanlar için dayanılmaz olan bir koku, başkaları için neredeyse fark edilmeyebilir. Dalton, "Tepkiler çok farklı olabilir; bazıları kokuyu sadece ara sıra hisseder ya da hiç rahatsız olmaz" diyor. Yaş, cinsiyet, alerjiler ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleri, insanların kokuları nasıl algıladığını etkileyebiliyor. İnsanların zamanla kötü kokulara alışabileceği düşünülebilir ancak çöplüklerden gelen kokular gibi sürekli ve rahatsız edici kokulara tekrar tekrar maruz kalmak, bunları daha katlanılır hale getirmeyebilir. Buna karşılık, nötr ya da hoş kokulara alışmak normaldir. Lundström, "Bir kokuyu algılayıp onun sizi öldürmeyeceğini anladığınızda, artık onu fark etmemeye başlarsınız" diyor. Bu durum, insan burnunun trilyonlarca farklı kokuyu ayırt edebilmesine rağmen, tehlikeli olmayan kokuları adlandırmakta neden zorlandığımızı da açıklıyor. Yapılan testler, insanların yarısından azının kahve ya da vanilya gibi günlük kokuları doğru şekilde tanımlayabildiğini gösteriyor.