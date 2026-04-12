Burnunuzun ucundaki cellat: Koku kirliliği ömrü kısaltıyor

TEHLİKENİN KOKUSU Koku alma duyusu kısmen bir erken uyarı sistemi olarak evrimleşti; bizi hastalanmaktan ya da enfeksiyon kapmaktan korumaya yardımcı oluyor. Kötü kokan bir şeyin genellikle zararlı bakterilerle dolu olma ihtimali yüksek. Bu nedenle koku alma sistemi, Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde koku bilimi profesörü Johan Lundström'e göre "davranışsal bağışıklık sistemimizin" bir parçası. Lundström, "Koku alma sistemi temelde bir kaçınma sistemi olarak çalışır; çevredeki tehlikelere karşı bizi uyarmayı öğrenir" diyor. Çalışmalarına göre, koku sinyalleri burundan alındıktan yaklaşık 300 milisaniye içinde beyinde işleniyor. Kötü kokulara maruz kalan katılımcıların hızlı bir fiziksel tepki verdiği ve içgüdüsel olarak kokunun kaynağından uzaklaştığı görülmüş. Koku sisteminin bu "savunmacı" doğası, normalde hoş kabul edilen bir kokunun bile olumsuz algılanmasını kolaylaştırabiliyor. Lundström, "Bir kokuyu algıladığımızda ne olduğunu bilmiyorsak, bu neredeyse her zaman olumsuz bir deneyim olur" diyor. Bir koku tehdit ile ilişkilendirildiğinde, ona karşı hassasiyetimiz de ciddi şekilde artabiliyor. Lundström ve ekibinin yaptığı bir çalışmada, bir kokunun elektrik şokuyla eşleştirilmesinin, insanların o kokuyu çok daha düşük yoğunluklarda bile algılayabilmesine yol açtığı gösterildi. Bu, insanların potansiyel tehlikelere zayıf sinyallerde bile hızlı tepki verebilmesini sağlayan evrimsel bir mekanizma olabilir. Benzer şekilde, kanalizasyon atıkları işlenirken ortaya çıkan hidrojen sülfür gazının "çürük yumurta" kokusu, milyarda 0,5 parça gibi çok düşük yoğunluklarda bile algılanabiliyor. Oysa bu gaz, yüksek yoğunluklarda ölümcül olabiliyor.