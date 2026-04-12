Burnunuzun ucundaki cellat: Koku kirliliği ömrü kısaltıyor
Burnunuzun ucundaki cellat: Koku kirliliği ömrü kısaltıyor

Kötü kokular sadece geçici bir rahatsızlık değil; baş ağrısından uyku bozukluklarına, mide bulantısından zihinsel çöküşe kadar uzanan devasa bir sağlık krizidir. İngiltere’den Stockholm’e kadar uzanan bilimsel araştırmalar, ‘koku kirliliğinin’ vücudun savunma mekanizmalarını altüst ettiğini ve yaşlı yetişkinlerde on yıl içindeki ölüm riskini yüzde kırk altı oranında artırdığını kanıtladı.

İngiltere'nin Westbury kasabasında yaşayan Elaine Corner için hayat, yanındaki atık tesisinden gelen mide bulandırıcı koku nedeniyle bir kabusa dönüşmüş durumda. Bahçesine adım atmayı ‘açık bir çöp kamyonunun arkasında yürümeye’ benzeten Corner, pencereler kapalıyken bile kaçamadığı bu kokunun sosyal hayatını ve sağlığını nasıl bitirdiğini anlatıyor. Bilim insanlarına göre bu durum ‘öznel bir rahatsızlık’ değil, somut bir ‘koku kirliliği’ felaketidir.

Kötü kokular yalnızca rahatsızlık vermekle kalmıyor; baş ağrısından uyku bozukluklarına kadar uzanan etkilerle hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı derinden etkileyebiliyor. Elaine Corner için yazın bir gün bahçesine adım atmak bile dayanılmaz olabiliyor. Bunu "açık bir çöp kamyonunun arkasında yürümeye" benzetiyor. İngiltere'nin Westbury adlı kasabasında yaşayan emekli öğretmen, evindeki tüm pencereler kapalı olsa bile yakındaki bir atık işleme tesisinden gelen mide bulandırıcı kokudan kaçamadığını söylüyor: "Bahçemizi kullanamıyoruz ya da yürüyüşe çıkamıyoruz; insan kusacak gibi hissediyor." Aslında hepimiz çöp atarken, bir çöplüğün yanından geçerken ya da bir fabrikanın ağır kokusuyla karşılaştığımızda bu tür kötü kokulara maruz kalmışızdır. Ama bunu sürekli yaşadığınızı hayal edin.

Yine de bu tür "koku kirliliğinin" sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine pek dikkat etmeyiz. Kötü kokular çoğu zaman öznel ya da önemsiz görülerek göz ardı edilir. Araştırmalar, insanların koku alma duyusuna görme, işitme, dokunma ve tat alma duyularından daha az değer verdiğini gösteriyor. Hatta ABD'de bazı üniversite öğrencileri, koku alma duyularını kaybetmeyi telefonlarını kaybetmeye tercih edeceklerini bile söylemiş. Oysa kötü kokuların etkisi sadece rahatsızlıkla sınırlı değil. Araştırmalar, şehirlerdeki kötü kokuların baş ağrısı ve mide bulantısından nefes alma güçlüğü ve uyku bozukluklarına kadar uzanan sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik bu etkiler uzun vadede hem zihinsel hem de fizyolojik sonuçlar doğurabiliyor. Giderek artan sayıda çalışma, kokunun bedenimiz ve zihnimiz üzerindeki şaşırtıcı derecede önemli rolünü anlamamıza yardımcı oluyor.

TEHLİKENİN KOKUSU Koku alma duyusu kısmen bir erken uyarı sistemi olarak evrimleşti; bizi hastalanmaktan ya da enfeksiyon kapmaktan korumaya yardımcı oluyor. Kötü kokan bir şeyin genellikle zararlı bakterilerle dolu olma ihtimali yüksek. Bu nedenle koku alma sistemi, Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde koku bilimi profesörü Johan Lundström'e göre "davranışsal bağışıklık sistemimizin" bir parçası. Lundström, "Koku alma sistemi temelde bir kaçınma sistemi olarak çalışır; çevredeki tehlikelere karşı bizi uyarmayı öğrenir" diyor. Çalışmalarına göre, koku sinyalleri burundan alındıktan yaklaşık 300 milisaniye içinde beyinde işleniyor. Kötü kokulara maruz kalan katılımcıların hızlı bir fiziksel tepki verdiği ve içgüdüsel olarak kokunun kaynağından uzaklaştığı görülmüş. Koku sisteminin bu "savunmacı" doğası, normalde hoş kabul edilen bir kokunun bile olumsuz algılanmasını kolaylaştırabiliyor. Lundström, "Bir kokuyu algıladığımızda ne olduğunu bilmiyorsak, bu neredeyse her zaman olumsuz bir deneyim olur" diyor. Bir koku tehdit ile ilişkilendirildiğinde, ona karşı hassasiyetimiz de ciddi şekilde artabiliyor. Lundström ve ekibinin yaptığı bir çalışmada, bir kokunun elektrik şokuyla eşleştirilmesinin, insanların o kokuyu çok daha düşük yoğunluklarda bile algılayabilmesine yol açtığı gösterildi. Bu, insanların potansiyel tehlikelere zayıf sinyallerde bile hızlı tepki verebilmesini sağlayan evrimsel bir mekanizma olabilir. Benzer şekilde, kanalizasyon atıkları işlenirken ortaya çıkan hidrojen sülfür gazının "çürük yumurta" kokusu, milyarda 0,5 parça gibi çok düşük yoğunluklarda bile algılanabiliyor. Oysa bu gaz, yüksek yoğunluklarda ölümcül olabiliyor.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ Sürekli kötü bir kokuya maruz kalmak, hayatın birçok alanına sızabilir ve insanların yaşam tarzlarını değiştirmesine neden olabilir. Bu değişiklikler bazen sağlığa zarar verebilir ve "uyumsuz davranışlar" olarak adlandırılır. Örneğin, insanlar sıcak bir günde bile pencereleri kapalı tutmak zorunda hissedebilir ya da dışarı çıkıp egzersiz yapmaktan veya arkadaşlarıyla vakit geçirmekten kaçınabilir. Westbury'de yaşayan Corner, "Bu durum sosyal hayatınızı etkiliyor" diyor. "Yazın mangal yaptığınızda üzerinizin başınızın kokmamasını umuyorsunuz." Bununla birlikte, aynı koku herkesi aynı şekilde etkilemez. Bazı insanlar için dayanılmaz olan bir koku, başkaları için neredeyse fark edilmeyebilir. Dalton, "Tepkiler çok farklı olabilir; bazıları kokuyu sadece ara sıra hisseder ya da hiç rahatsız olmaz" diyor. Yaş, cinsiyet, alerjiler ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleri, insanların kokuları nasıl algıladığını etkileyebiliyor. İnsanların zamanla kötü kokulara alışabileceği düşünülebilir ancak çöplüklerden gelen kokular gibi sürekli ve rahatsız edici kokulara tekrar tekrar maruz kalmak, bunları daha katlanılır hale getirmeyebilir. Buna karşılık, nötr ya da hoş kokulara alışmak normaldir. Lundström, "Bir kokuyu algılayıp onun sizi öldürmeyeceğini anladığınızda, artık onu fark etmemeye başlarsınız" diyor. Bu durum, insan burnunun trilyonlarca farklı kokuyu ayırt edebilmesine rağmen, tehlikeli olmayan kokuları adlandırmakta neden zorlandığımızı da açıklıyor. Yapılan testler, insanların yarısından azının kahve ya da vanilya gibi günlük kokuları doğru şekilde tanımlayabildiğini gösteriyor.

KOKUYLA MÜCADELE! Kötü kokular bazen rüzgârın yönüne bağlı olarak gelip geçici olabilir ya da bir mahallenin sadece belirli bölgelerinde hissedilebilir. Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde çevresel modelleme ve politika alanında çalışan Amanda Giang, "Bu durum çok yerel olabilir" diyor. "Ben bir sokak ötede yaşayıp, yan sokakta çürük balık gibi koktuğunu hiç bilmeyebilirim." Ancak kötü kokular herkesi eşit etkilemez. Daha düşük gelirli mahalleler genellikle daha ucuz konutlara sahip olduğu için çöplükler veya ağır sanayi tesislerine daha yakın olur. Avrupa ve İngiltere'de yapılan çalışmalar, bazı ülkelerde düşük gelirli toplulukların, daha yüksek gelirli gruplara kıyasla çöp yakma tesisleri, çöplükler ve tehlikeli atık alanlarının 2 kilometre yakınında yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yine de kötü kokulara yönelik şikâyetler değişime yol açabiliyor. Kanalizasyon tesislerinden balık işleme fabrikalarına kadar birçok tesis, bölge sakinlerinin kampanyaları sonucunda faaliyetlerini azaltmak ya da durdurmak zorunda kaldı. Ayrıca dünya genelinde koku kirliliğini kontrol etmeye yönelik, henüz eşitsiz de olsa, artan düzenlemeler bulunuyor. Örneğin Şili'de balık yemi tesislerinden yayılan kokulara yönelik yeni düzenlemeler getirildi; Litvanya'da ise şirketlerin yerleşim alanlarında ne kadar koku yayabileceğine dair daha sıkı kurallar uygulanıyor.

KOKUNUN FAYDALARI Kötü kokuların hâkim olduğu bir yerde yaşamak zor olsa da küçük bir teselli var: İyi çalışan bir koku alma duyusu, sağlığın önemli bir parçası. Araştırmalar, koku alma duyusu güçlü olan insanların yemek yemekten ve hatta cinsellikten daha fazla keyif aldığını . 2018'de 70 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, koku hassasiyeti yüksek olanların cinsel aktivitelerden daha fazla haz aldığı, kadınların ise cinsel ilişki sırasında daha sık orgazm yaşadığını bildirdiği ortaya kondu. Buna karşılık, nüfusun yaklaşık yüzde 5'inde görülen ve anosmi olarak bilinen koku kaybı, geniş kapsamlı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu kişilerle yapılan görüşmeler, koku alamamanın iştah kaybına ve beslenme kalitesinin düşmesine neden olabileceğini gösteriyor. Lundström, "Koku alma duyunuzu kaybettiğinizde iştahınızın azaldığını fark edersiniz" diyor. Daha da önemlisi, zayıf bir koku alma duyusunun, yaşlı yetişkinlerde 10 yıl içinde ölüm riskinin yüzde 46 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğu bulunmuş. Bilim insanları bu durumun nedenini hâlâ araştırıyor ancak kalp-damar hastalıkları ve Alzheimer ile Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklarla bağlantılar olduğu düşünülüyor. Dalton, "On yıllardır kokular üzerine çalışan biri olarak, kötü kokuları almak beni rahatsız etmiyor; çünkü bu koku alma duyumun iyi çalıştığını gösteriyor" diyor. Elbette Westbury'de yaşayan Corner gibi insanlar için durum böyle hissettirmeyebilir. Tesisin işletmecisi Hills Waste Solutions ise Çevre Ajansı ile çalışarak koku sorunlarını çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! "Karşıya bak Özgür, karşıya!"
Gündem

Akın Gürlek’in memleketinde Özgür Özel’e şok! “Karşıya bak Özgür, karşıya!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir mitinginde beklemediği bir protestoyla karşılaştı. Konuşma öncesi miting alanını selamlayan Özel’in, ..
Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye
Dünya

Bir yanda Siyonist paçavrası, bir yanda teröristbaşının bez parçası! Burası Tel Aviv değil Suriye

Suriye'nin güneyinde vatan haini bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi.

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti
Gündem

Gözler Özgür’ün memleketinde yaşadıklarına çevrildi! Bakan Gürlek’i yuhalatma hamlesi ters tepti

Nevşehir mitinginde Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik yuhalama organize ettiği yönündeki tartışmalar gündemi hareketlendird..
Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi
Gündem

Türkiye'den İsrail'e "Erdoğan" tepkisi

Terör devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.
Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'
Ekonomi

Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, CEO Council Buluşması’ndaki söyleşisinde küresel savaş ihtimallerine dair dikkat çeken bir ..
Üsküdar açıklarında panik dolu anlar! Gemiye çarpan tekne battı
Aktüel

Üsküdar açıklarında panik dolu anlar! Gemiye çarpan tekne battı

Üsküdar Selimiye açıklarında seyreden tekne, karaya bağlı gemiye çarptı. Kazanın ardından su almaya başlayan teknedeki 5 kişi ekipler tarafı..
